Челябинский ветеран СВО Барбашин признался, от чего зависит здоровое будущее страны

Фундамент здорового будущего России основан на ответственном отношении к природе и грамотной переработке отходов. Об этом на открытии проекта «Создаем экологичное будущее» в Образовательном центре № 2 заявил ветеран спецоперации, депутат гордумы Челябинска, который руководит фондом «Объединение.РФ», Артем Барбашин.

«Как отец, прекрасно понимаю: чтобы вырастить ответственных граждан, нужно начинать с себя и показывать пример. Учу своих детей — выбрасывать мусор в урну, беречь природу. Ведь именно через такие простые действия мы закладываем основы для здорового будущего всей страны», — отметил депутат. На встрече с младшеклассниками Барбашин подчеркнул важность воспитания ответственного отношения к окружающей среде с раннего возраста.