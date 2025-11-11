Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Челябинский ветеран СВО Барбашин признался, от чего зависит здоровое будущее страны

Ветеран СВО Барбашин: будущее России зависит от бережного отношения к природе
11 ноября 2025 в 23:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Артем Барбашин рассказал школьникам о бережном отношении к природе

Артем Барбашин рассказал школьникам о бережном отношении к природе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фундамент здорового будущего России основан на ответственном отношении к природе и грамотной переработке отходов. Об этом на открытии проекта «Создаем экологичное будущее» в Образовательном центре № 2 заявил ветеран спецоперации, депутат гордумы Челябинска, который руководит фондом «Объединение.РФ», Артем Барбашин. 

«Как отец, прекрасно понимаю: чтобы вырастить ответственных граждан, нужно начинать с себя и показывать пример. Учу своих детей — выбрасывать мусор в урну, беречь природу. Ведь именно через такие простые действия мы закладываем основы для здорового будущего всей страны», — отметил депутат. На встрече с младшеклассниками Барбашин подчеркнул важность воспитания ответственного отношения к окружающей среде с раннего возраста.

Муниципальный проект «Создаем экологичное будущее» направлен на экологическое просвещение юных челябинцев. Уже учатся разделять мусор и узнают о важности переработки воспитанники школы № 12 и Образовательного центра № 2 Курчатовского района.  

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU, ранее Артем Барбашин организовал ко Дню отца праздник для семей участников СВО — поход на хоккейный матч «Трактор» — «Салават Юлаев». По словам ветерана спецоперации, подобные мероприятия помогают укрепить институт отцовства.

Депутат гордумы Челябинска Барбашин принял участие в открытии проекта «Создаем экологичное будущее»

Фото: ИА «Первое областное»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал