В Челябинске будут судить бывшего главу миграционного отдела Шатохина

11 ноября 2025 в 17:54
Игорь Шатохин предстанет перед судом

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске следователи завершили расследование дела в отношении бывшего начальника «Тракторозаводского» отдела миграции Игоря Шатохина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Экс-силовика обвиняют в превышении полномочий, получении взяток от иностранцев и незаконной выдаче паспорта гражданина РФ. Дело рассмотрят в Калининском райсуде областного центра. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Шатохин был задержан в конце января сотрудниками ФСБ при содействии ОРЧ СБ регионального ГУ МВД. В вину ему поставили превышение полномочий и получение взяток от мигрантов. Следствие считает, что за деньги (от 25 до 70 тысяч рублей) он помогал иностранцам с получением гражданства.

