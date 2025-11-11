В Челябинске будут судить бывшего главу миграционного отдела Шатохина

Игорь Шатохин предстанет перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске следователи завершили расследование дела в отношении бывшего начальника «Тракторозаводского» отдела миграции Игоря Шатохина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Экс-силовика обвиняют в превышении полномочий, получении взяток от иностранцев и незаконной выдаче паспорта гражданина РФ. Дело рассмотрят в Калининском райсуде областного центра.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.