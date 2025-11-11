Forbes назвал лучших работодателей Челябинской области
Forbes отметил потенциал компаний Челябинской области
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В рейтинг лучших работодателей России вошли несколько предприятий Челябинской области. В списке из 205 компаний числятся ММК и «Технониколь» из Магнитогорска. Соответствующий топ составил журнал Forbes.
«Сразу два предприятия из Магнитогорска находятся в „золотой“ группе. Это Магнитогорский металлургический комбинат (добыча и металлургия), а также „Технониколь“ (строительные материалы)», — отмечает издание.
Согласно методологии, разработанной в 2021 году, Forbes оценивал участников по основным элементам ESG-повестки и распределил компании не по местам, а по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Всего в рейтинг попали 205 российских организаций. Учитывались критерии, связанные с экологией, социальной ответственностью и управлением компанией.
Магнитогорский металлургический комбинат, вошедший в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes, ранее уже отмечался изданием — ММК попал в десятку компаний с большими денежными накоплениями. На конец 2024 года объем депозитов превысил 104 млрд рублей, а чистая денежная позиция составила 73,4 млрд рублей.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!