Число претендентов на пост главы Кунашакского округа сократилось до трех

Рамиль Вакилов может из главы района стать главой округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество претендентов на должность главы Кунашакского муниципального округа (бывшего района Челябинской области) сократилось до трех. По итогам конкурса из борьбы вышел руководитель местного отделения эсеров Даян Иштимиров.

«Члены конкурсной комиссии в присутствии представителей правительства Челябинской области провели отбор и предоставила депутатскому корпусу три кандидатуры для дальнейшего рассмотрения. Это Рамиль Вакилов, Флорида Хабибуллина и Венера Юсупова», — сообщили в собрании депутатов муниципалитета.

Вакилов является действующим главой муниципалитета, Юсупова возглавляет местную контрольно-ревизионную комиссию, но после смерти прежнего главы Сибагатуллы Аминова она несколько месяцев руководила районом. Хабибуллина трудится начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации района.

Предприниматель Иштимиров по итогам конкурса недобрал баллов для того, чтобы стать кандидатом на пост главы. 26 ноября депутаты муниципального собрания из трех оставшихся кандидатов выберут нового главу.