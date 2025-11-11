Число претендентов на пост главы Кунашакского округа сократилось до трех
Рамиль Вакилов может из главы района стать главой округа
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Количество претендентов на должность главы Кунашакского муниципального округа (бывшего района Челябинской области) сократилось до трех. По итогам конкурса из борьбы вышел руководитель местного отделения эсеров Даян Иштимиров.
«Члены конкурсной комиссии в присутствии представителей правительства Челябинской области провели отбор и предоставила депутатскому корпусу три кандидатуры для дальнейшего рассмотрения. Это Рамиль Вакилов, Флорида Хабибуллина и Венера Юсупова», — сообщили в собрании депутатов муниципалитета.
Вакилов является действующим главой муниципалитета, Юсупова возглавляет местную контрольно-ревизионную комиссию, но после смерти прежнего главы Сибагатуллы Аминова она несколько месяцев руководила районом. Хабибуллина трудится начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации района.
Предприниматель Иштимиров по итогам конкурса недобрал баллов для того, чтобы стать кандидатом на пост главы. 26 ноября депутаты муниципального собрания из трех оставшихся кандидатов выберут нового главу.
В ноябре и начале декабря конкурсы и выборы глав состоятся в 27 муниципалитетах региона. В 23 округах, преобразованных из районов, выборы связаны с изменением статуса муниципалитетов.
