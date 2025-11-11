Крупный промышленный квартал в Челябинске выставят на торги в начале 2026 года. Фото
Торги по продаже земель пройдут в первом квартале 2026 года
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В Советском районе Челябинска госкорпорация «Дом РФ» продаст на аукционе имущественный комплекс площадью 11,2 гектара. Торги со второго квартала 2025 года перенесли на первый квартал 2026-го, сообщается на сайте «Дом РФ».
«Имущественный комплекс расположен в Советском районе, находится внутри промышленного квартала. Окружение сформировано промышленно-складской застройкой», — сообщается на сайте.
Как отмечается на сайте, территория имеет хорошую транспортную доступность. Лот содержит 22 объекта и один участок. Сейчас объект находится в агентировании. В 300 метрах от остановки — общественный транспорт, а через 600 метров — железнодорожная станция.
Территория имеет хорошую транспортную доступность
Фото: сайт «ДОМ РФ»
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!