В Советском районе Челябинска госкорпорация «Дом РФ» продаст на аукционе имущественный комплекс площадью 11,2 гектара. Торги со второго квартала 2025 года перенесли на первый квартал 2026-го, сообщается на сайте «Дом РФ».

«Имущественный комплекс расположен в Советском районе, находится внутри промышленного квартала. Окружение сформировано промышленно-складской застройкой», — сообщается на сайте.

Как отмечается на сайте, территория имеет хорошую транспортную доступность. Лот содержит 22 объекта и один участок. Сейчас объект находится в агентировании. В 300 метрах от остановки — общественный транспорт, а через 600 метров — железнодорожная станция.

