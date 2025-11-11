Спикер гордумы Буяков поздравил челябинскую семью с 60-летием брака

Сергей Буяков поздравил семью Алексеевых с юбилеем Фото: Екатерина Рожкова, пресс-служба Челябинской городской думы

Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков поздравил семейную пару Алексеевых с 60-летием со дня свадьбы и вручил награду за семейное долголетие. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

«Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков вручил знаки отличия „Семейное счастье“ супругам Алексеевым. Николай Максимович и Любовь Павловна в этом году отметили свою бриллиантовую свадьбу», — сообщили в пресс-службе.

Николаю Максимовичу в этом году исполнится 85 лет, из них 25 лет он служил в Вооруженных силах СССР и 26 лет отработал «на гражданке». Любовь Павловна трудилась на благо города более 40 лет. Она работала руководителем методического объединения историков в Курчатовском районе и учителем истории в школе № 4.

Знаки отличия, врученные паре, стали еще одним поводом для гордости семьи. По словам супругов, ключ к долголетнему счастью простой: уважение, взаимопомощь и понимание важности таких качеств, как честь, совесть и доброта. Они советуют обращаться к русским традициям, песням, фильмам, где заложены основы крепких семейных ценностей.

«Семья Алексеевых — интересные, жизнерадостные люди, имеющие большой жизненный опыт, трудовой стаж и пользующиеся заслуженным уважением. Их семья служит прекрасным примером для жителей Челябинска», — подчеркнул Буяков.