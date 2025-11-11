Новогодние корпоративы в Челябинске проведут больше половины предприятий
25% горожан знают дату и время проведения новогодних корпоративов
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
В Челябинске новогодние корпоративы проведут больше половины предприятий. Вечеринки запланированы у 25% горожан, 39% пока обсуждают дату и формат. При этом точно знают, что будут праздновать, сообщили в пресс-службе «Авито».
«У челябинцев большинство корпоративов не обходится без дискотеки и танцев (53%). Также каждый второй приходит с конкурсами и играми (42%), а 41% компаний приглашают ведущего с праздничной программой. Кроме того, пользуются популярностью квизы (33%), караоке (27%) и фотосессии (20%). Но в 15% случаев корпоратив — это просто общение и угощения без программы», — сообщили в пресс-службе.
Больше всего челябинцам нравится отмечать новогодний корпоратив в ресторане или кафе. Такой вариант отдыха выбрали 67% горожан, еще 36% с удовольствием отпраздновали бы приход Нового года за городом, а 28% хотели бы отпраздновать Новый год с коллегами в офисе. При этом молодые люди в возрасте 18-24 лет отмечали такие варианты отдыха, как квесты, каток и картинг, а также мастер-классы. Сотрудники предприятий в возрасте старше 65 лет наибольшее предпочтение отдавали культурным мероприятиям, театрам, концертам и выставкам.
При этом самыми популярными развлечениями новогоднего корпоратива у челябинцев стали розыгрыши и другие сюрпризы, а также обмен подарками, общие тосты и речи руководства, награждение лучших сотрудников, игра в Тайного Санту. При этом у 15% сотрудников нет никаких активностей, а просто совместный отдых.
