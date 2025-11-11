Главный конкурс управленцев России сменил формат

В России появилась уникальная система социальных лифтов, подчеркнул первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко Фото: Роман Наумов © URA.RU

Шестой сезон главного конкурса управленцев страны «Лидеры России», регистрация на отборочный этап которого стартовал 11 ноября, пройдет в новом формате. Если раньше оценивалась личная эффективность участников, то теперь победителей будут определять в командном зачете. Это отвечает сегодняшним вызовам, когда задачи настолько серьезны и сложны, что их можно решать только сообща, подчеркнули в наблюдательном совете проекта.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. Именно с этого проекта когда-то начиналось создание платформы «Россия — страна возможностей», отметил на пресс-конференции, посвященной старту нового сезона, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.

Намного больше россиян стало верить в возможность добиться успехов без связей и капитала, сообщил Кириенко Фото: Роман Наумов © URA.RU

«За восемь лет создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нигде в мире не существует. Хорошо помню, как в прошлом году, когда проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, приезжали делегации из 190 стран мира, которые смотрели на представленные программы возможностей для самореализации.

Продолжение после рекламы

Они говорили: “Вы что, всерьез нам хотите сказать, что у вас может с улицы молодой человек прийти, подать документы на конкурс, пройти тесты, где-то поучиться и стать губернатором, мэром или федеральным министром?”

Надо было видеть их лица, когда им отвечали: «Вот эти губернаторы, мэры, заместители министров, которые благодаря своему таланту и трудолюбию смогли занять высокие руководящие посты»», — рассказал Кириенко.

В пяти сезонах «Лидеров России» поучаствовало более миллиона человек из всех регионов РФ и 150 стран мира Фото: Роман Наумов © URA.RU

В пяти сезонах «Лидеров России» поучаствовало более миллиона человек не только из всех 89 регионов РФ, но и из 150 стран мира, сообщил первый замруководителя администрации президента. 14 тысяч дошли до очных этапов, получив высокую профессиональную оценку и рекомендации по дальнейшему развитию.

«650 человек получили высокие назначения. В том числе пять регионов возглавляют победители конкурса „Лидеры России“. Семеро из них — заместители и первые заместители федеральных министров, два сенатора, 22 депутата Госдумы действующего созыва и большое количество мэров городов, в том числе миллионников», — уточнил Кириенко.

Важно, что назначения происходят не только сразу после конкурса, акцентировал внимание замруководителя администрации президента. Наблюдательный совет отслеживает, насколько успешна работа победителей и финалистов в дальнейшем. Так, недавно заместителем главы Минэнерго был назначен успешно прошедший конкурс Петр Конюшенко, Андрей Чертков стал председателем правительства ДНР, Сергей Жестянников — мэром Вологды, Олеся Старжинская — заместителем губернатора Ростовской области. Таких примеров за последние месяцы десятки.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 29 декабря, сообщил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Кириенко назвал еще один важный результат, которого удалось добиться благодаря проекту и другим созданным по поручению президента инструментов. За время проведения «Лидеров России» россиян, которые верят в возможность добиться успеха в стране за счет своих талантов и усилий, стало намного больше. ВЦИОМ регулярно проводит социологические исследования, задавая людям вопрос, верят ли они в то, что молодой человек может в России реализовать себя и стать успешным без связей и денег. В 2017 году, ответ «да» давали 37% опрошенных. Результат этого года — 83%.

В новом сезоне по поручению Владимира Путина в формате конкурса произойдут существенные изменения, заявил председатель наблюдательного совета. До сих пор в нем оценивали персональные достижения и личную эффективность участников. Теперь правила изменились.

Продолжение после рекламы

«Сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку. В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами. На конкурс могут подавать заявки команды из пяти человек, которые связаны друг с другом какой-то совместной деятельностью — вместе работают или реализуют общие проекты», — проинформировал Кириенко.

Важный результат проекта «Лидеры России» — появление сообщества единомышленников, считает ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров Фото: Роман Наумов © URA.RU

При этом переход на командный формат отменяет правило, согласно которому в конкурсе победители прошлых сезонов не могли участвовать снова. Меняется и главный приз: раньше это был миллион рублей на повышение квалификации, и победители сами выбирали место обучения. Теперь они будут проходить его в учреждении с доказанным высоким уровнем — Высшей школе государственного управления РАНХиГС, которая занимается обучением президентского кадрового резерва.

Общие требования к участникам остаются прежними. Они должны иметь управленческий опыт не менее двух лет, возраст ограничен 55 годами. При этом конкурс пройдет по четырем трекам — государственное управление (команды министерств, ведомств, регионов, крупных муниципалитетов), крупные корпорации с выручкой более 30 млрд рублей в год, все остальные организации и сборные команды. Для последних необходимость собрать команду — уже в каком-то смысле проверка лидерских качеств, пояснил Кириенко.

Популярность конкурса показывает, насколько точно Путин ответил на запрос россиян, обратил внимание Комиссаров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Популярность «Лидеров России» показывает, насколько точно президент ответил на ожидания россиян, инициировав такой проект, поделился мнением ректор РАНХиГС, член наблюдательного совета конкурса Алексей Комиссаров. «Когда запускали первый сезон, ожидали максимум 10 тысяч заявок. Когда получили почти 200 тысяч, это, с одной стороны, был серьезный вызов, с другой, показывало, насколько удачно выбрано время и идея», — вспоминает он.

Важным результатом конкурса Комиссаров считает появление сообщества победителей и участников конкурса, которые и сейчас вместе реализуют различные инициативы.

Регистрация участников шестого сезона стартовала 11 ноября и заканчивается 29 декабря, сообщил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. В начале следующего года организаторы объявят, кто из участников пройдет дальше. В январе-феврале планируется дистанционный этап, затем в феврале марте — контрольное тестирование. В марте-мае пройдут полуфиналы онлайн для каждого из четырех треков. А в июне самые успешные соберутся на очный финал в мастерской управления «Сенеж».

Продолжение после рекламы