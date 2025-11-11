Логотип РИА URA.RU
Воспитанник челябинского футбола стал одним из дорогих молодых игроков мира

11 ноября 2025 в 16:29
Игру Кирилла Глебова оценили в 23,6 млн евро

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Воспитанник челябинского «Сигнала» Кирилл Глебов, ныне выступающий за московский ЦСКА, стал одним из самых дорогих молодых игроков мира. Согласно статистической модели Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES), стоимость вингера составила 23,6 млн евро.

На сайте CIES указано, что Глебову 19 лет и 9 месяцев, он играет на позиции крайнего нападающего (вингера). Стоимость челябинца составляет 23,6 млн евро. Он занял 53 место в рейтинге.

При этом по данным «transfermarkt.world», стоимость Глебова составляет 5 млн евро. Он занимает 6 место в топе самых дорогих игроков ЦСКА.

Глебов родился в Казахстане. Его отец, Артем Глебов, некогда играл за сборную страны в мини-футбол. В 2011 году семья переехала в Челябинск, где Глебов-младший присоединился к «Сигналу». В 14 лет он присоединился к академии ЦСКА. Со временем челябинец смог закрепиться в первой команде.

