Воспитанник челябинского футбола стал одним из дорогих молодых игроков мира

Игру Кирилла Глебова оценили в 23,6 млн евро Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Воспитанник челябинского «Сигнала» Кирилл Глебов, ныне выступающий за московский ЦСКА, стал одним из самых дорогих молодых игроков мира. Согласно статистической модели Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES), стоимость вингера составила 23,6 млн евро.

На сайте CIES указано, что Глебову 19 лет и 9 месяцев, он играет на позиции крайнего нападающего (вингера). Стоимость челябинца составляет 23,6 млн евро. Он занял 53 место в рейтинге.

При этом по данным «transfermarkt.world», стоимость Глебова составляет 5 млн евро. Он занимает 6 место в топе самых дорогих игроков ЦСКА.

