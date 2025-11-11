Шоу превратилось в кошмар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В спальном районе Челябинска «Академ Риверсайд» неизвестный устроил фейерверк на парковке жилого дома. Ситуация вышла из под контроля и залпы полетели в окна и припаркованные автомобиля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

«Какой-то „деятель“ решил запустить салют на автомобильной парковке. Видно, как этот господин поджигает салют и куда полетели залпы», — пишет Екатерина Дзюина в группе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи» в «ВКонтакте».

Женщина просит соседей быть бдительней. Прежде чем уезжать с парковки — осмотреть автомобиль на момент повреждений.