«Залпы летели в окна и машины»: в спальном районе Челябинска устроили салют на парковке. Видео
Шоу превратилось в кошмар
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В спальном районе Челябинска «Академ Риверсайд» неизвестный устроил фейерверк на парковке жилого дома. Ситуация вышла из под контроля и залпы полетели в окна и припаркованные автомобиля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
«Какой-то „деятель“ решил запустить салют на автомобильной парковке. Видно, как этот господин поджигает салют и куда полетели залпы», — пишет Екатерина Дзюина в группе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи» в «ВКонтакте».
Женщина просит соседей быть бдительней. Прежде чем уезжать с парковки — осмотреть автомобиль на момент повреждений.
- .11 ноября 2025 19:54фулюганство чистой воды, грубо нарушил общественный порядок с использованием пиротехнических средств... и в куда полиция смотрит?