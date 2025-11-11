На челябинской трассе Kia раздавила велосипедиста

Правоохранители разбираются в ДТП со сбитым велосипедистом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чебаркульском районе автомобиль «Kia К5» совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм 53-летний мужчина скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«ДТП случилось около 20 часов на третьем километре автодороги „Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск“. 64-летний водитель, управляя автомобилем „Кia К5“, совершил наезд на велосипедиста 1972 года рождения, который двигался в попутном направлении», — уточнили в ведомстве.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Продолжение после рекламы