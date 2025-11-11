На челябинской трассе Kia раздавила велосипедиста
Правоохранители разбираются в ДТП со сбитым велосипедистом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Чебаркульском районе автомобиль «Kia К5» совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм 53-летний мужчина скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
«ДТП случилось около 20 часов на третьем километре автодороги „Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск“. 64-летний водитель, управляя автомобилем „Кia К5“, совершил наезд на велосипедиста 1972 года рождения, который двигался в попутном направлении», — уточнили в ведомстве.
От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее на автодороге «Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым» автомобиль Honda CR-V сбил пешехода, который двигался по проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. В результате происшествия пешеход также скончался на месте.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!