Краснодар защищает золото, а Зенит буксует: обзор и итоги 15 тура РПЛ сезона 2025/26

Российская Премьер-лига (РПЛ) 2025/26 — высший дивизион чемпионата России по футболу Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Завершился первый круг чемпионата России по футболу. «Краснодар» вновь стал победителем осенней части сезона, сравнявшись по очкам с ЦСКА, «Зенит» отстает на три балла, а «Балтика» продолжает удивлять всю страну. Московское «Динамо» переживает худший старт за 19 лет, «Спартак» одержал четвертую победу в пяти матчах, а аутсайдеры «Сочи» и «Пари НН» застряли на дне турнирной таблицы. Подробнее об интригах золотой гонки, сенсациях 15-го тура и борьбе за выживание — в материале URA.RU.

Как прошли матчи 15 тура РПЛ сезона 2025/2026: чем завершился первый круг чемпионата

Пятнадцатый тур Российской Премьер-Лиги завершился 9 ноября 2025 года и подвел черту под осенней частью чемпионата. Восемь матчей тура принесли несколько сенсаций, укрепили позиции лидеров и окончательно определили аутсайдеров сезона.

Субботние матчи (8.11.2025) открылись неожиданным поражением московского «Динамо» от тольяттинского «Акрона» со счетом 1:2. Гости забили дважды — через Пестрякова (62-я минута) и Лончара (80-я), а хозяева смогли лишь сократить разрыв на исходе встречи голом Сергеева на 88-й минуте. ЦСКА уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» — 1:0 благодаря точному удару Кирилла Глебова на 76-й минуте. «Ростов» минимально победил «Сочи» (0:1, гол Щетинина на 40-й минуте), а «Пари НН» и казанский «Рубин» разошлись миром — 0:0.

Продолжение после рекламы

Воскресенье (9.11.2025) подарило зрителям четыре захватывающих противостояния. «Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» в Самаре — 1:1 (Костанца, 50 — Глушенков, 56). «Локомотив» с минимальным счетом одолел «Оренбург» благодаря пенальти Комличенко на 72-й минуте. «Спартак» вырвал победу в Грозном у «Ахмата» — 2:1, при этом дубль оформил Пабло Солари (36-я и 51-я минуты). Завершающий матч тура между «Балтикой» и «Краснодаром» закончился ничьей 1:1 — Сперцян открыл счет на 3-й минуте, но Хиль быстро восстановил паритет на 5-й.

Турнирная интрига в РПЛ 2025/2026: трехочковая гонка за золото, таблица

Краснодар — чемпион осени

Владислав Саусь (Балтика), Эдуард Сперцян (Краснодар) в матче 15-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Калининграде Фото: Виталий Страхов

Действующие чемпионы России третий сезон подряд выигрывают первый круг РПЛ. Несмотря на ничью с «Балтикой», «быки» Мурата Мусаева заняли первую строчку благодаря лучшей разности мячей (28-9 против 26-13 у ЦСКА). Команда набрала 33 очка в 15 матчах, одержав 10 побед при 3 ничьих и 2 поражениях.

Парадоксально, но «Краснодар» проигрывает всем прямым конкурентам в очных встречах — поражения от «Зенита» и «Локомотива», ничья с ЦСКА. Однако стабильность в матчах с середняками и аутсайдерами позволяет южанам удерживать лидерство. Примечательно, что в матче с «Балтикой» краснодарцы играли без четырех дисквалифицированных лидеров — Джона Кордобы, Никиты Кривцова, Дугласа Аугусто и Диего Косты, а на 26-й минуте еще и потеряли из-за травмы Сергея Петрова.

ЦСКА — главный преследователь

Армейцы под руководством Фабио Челестини демонстрируют впечатляющий прогресс. По сравнению с прошлым сезоном ЦСКА улучшил результат первого круга сразу на 6 очков — лучший показатель среди всех команд РПЛ. Победа над махачкалинским «Динамо» (1:0) стала десятой в сезоне и позволила сравняться с «Краснодаром» по набранным баллам.

Главное оружие красно-синих — стабильность и работа с молодежью. Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и другие воспитанники клуба стали основой команды, которая под санкционным давлением и не с самой длинной скамейкой запасных умудряется выжимать максимум. Впереди у ЦСКА два принципиальных испытания — дерби со «Спартаком» 22 ноября и выездной матч с «Краснодаром» 7 декабря, который уже называют потенциально «золотым».

Зенит буксует

Максим Глушенков из «Зенита» и Владимир Хубулов «Крыльев Советов» в матче 15 тура РПЛ 2025/26 Фото: Егор Алеев/ТАСС

Петербуржцы располагают лучшим составом в чемпионате, но набрали всего 30 очков — на три меньше лидеров. Команда Сергея Семака одержала лишь одно поражение за весь первый круг, зато шесть раз сыграла вничью, включая последнюю встречу с «Крыльями Советов» (1:1). По сравнению с прошлым сезоном «Зенит» ухудшил результат на 6 очков, что создает серьезное давление на тренерский штаб. Второй сезон подряд без золота может стоить Семаку должности после почти восьмилетней работы в клубе.

Продолжение после рекламы

Локомотив восстанавливается

«Железнодорожники» Михаила Галактионова тринадцать туров не знали поражений, пока «Зенит» не остановил их триумфальное шествие. Казалось, сказка закончилась, но победа над «Оренбургом» (1:0) показала — команда не сломлена. «Локомотив», как и «Зенит», набрал 30 очков и отстает от лидеров на три балла. Главная звезда команды — молодой талант Алексей Батраков, лучший бомбардир турнира с 10 голами.

Турнирная таблица после 15-го тура РПЛ 2025/26 Фото: Дарья Блиновских

Балтика — главная сенсация сезона

Калининградский клуб, вернувшийся в элиту после года в Первой лиге, занимает невероятное пятое место с 28 очками. Команда Андрея Талалаева имеет лишь одно поражение за весь первый круг (от ЦСКА в Москве) и всего семь пропущенных мячей — лучший оборонительный показатель в РПЛ.

Ничья с «Краснодаром» (1:1) стала закономерным итогом упорной игры. Во втором тайме каркас ворот дважды спасал гостей после ударов Александра Филина и Ивана Беликова, а голкипер Станислав Агкацев совершил несколько эффектных сейвов. «Балтика» отстает всего на два очка от «Зенита» и «Локомотива» и на пять — от лидирующего дуэта. Талалаев заслужил право обратиться к руководству с просьбой усилить состав — и почему бы не помечтать о медалях?

Провалы и разочарования

Динамо в кризисе

Московское «Динамо» Валерия Карпина переживает худший старт в РПЛ за последние 19 лет. После поражения от «Акрона» (1:2) команда опустилась на 10-е место с 17 очками. Такого не было с 2006 года, когда клуб возглавлял Юрий Семин. Бело-голубые не побеждают пять матчей подряд, а за 15 туров пропустили 23 гола — антирекорд за последние 24 года. Положение критическое, и вопрос о будущем Карпина стоит остро.

Спартак не впечатляет

Красно-белые занимают лишь шестое место (25 очков), хотя победили в четырех из пяти последних матчей. Дубль Пабло Солари принес успех в Грозном над «Ахматом» (2:1) — это первая победа «Спартака» в Чечне за четыре года. Однако всего семь побед в 15 турах и разница мячей 24-21 разочаровывают болельщиков. Деян Станкович продолжает работать, но по-хорошему давно должен был быть уволен за такие результаты.

Аутсайдеры определились

«Сочи» и «Пари НН» делят последние две строчки турнирной таблицы с восемью очками у каждой команды. Оба клуба одержали всего по две победы и проиграли по 11 матчей. Черноморцы являются самой пропускающей командой лигии — 34 гола при 12 забитых. «Ростов» впервые за шесть лет обыграл «Сочи» в чемпионате (1:0), что лишь подчеркивает плачевное состояние южан.

Продолжение после рекламы

Статистика, бомбардиры и рекорды первого круга РПЛ сезона 2025/2026

Бомбардиры

Лидер гонки снайперов — Алексей Батраков из «Локомотива» с 10 голами (из них 4 — с пенальти). На втором месте идут сразу два футболиста с 8 мячами: Мирлинд Даку («Рубин») и Брайан Хиль («Балтика»). Пятерку лучших завершают Дмитрий Воробьев («Локомотив») и Вадим Раков («Крылья Советов») — по 5 голов.

Примечательно, что Батраков также оформил хет-трик в матче со «Спартаком» 9 августа (финальный счет 4:2), а Максим Глушенков из «Зенита» забил четыре мяча в ворота «Оренбурга» 27 сентября (5:2).

Ассистенты

По голевым передачам уверенно лидирует Эдуард Сперцян из «Краснодара» — 9 ассистов. Это позволяет ему возглавлять и общий зачет «гол+пас» с 13 баллами (4 гола + 9 передач). На втором месте по этому показателю — Алексей Батраков с 10 баллами (8+2).

Надежность обороны

Лучший вратарь по «сухим» матчам — Максим Бориско из «Балтики» с 5 играми без пропущенных голов. Станислав Агкацев («Краснодар») записал на свой счет 4 «сухаря», а Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин») и Рустам Ятимов («Ростов») — по 3.

Посещаемость

Самая высокая посещаемость сезона зафиксирована на матче «Зенит» — «Локомотив» — 45 133 зрителя на «Газпром Арене» (заполняемость 75%). Тройку лидеров завершают матчи «Зенит» — ЦСКА (43 757) и «Зенит» — «Динамо» Москва (43 418).

По средней посещаемости домашних матчей лидирует «Зенит»— 37 729 человек за игру. Далее идут «Краснодар» (28 330) и «Спартак» (20 369). Аутсайдер в этом компоненте — «Пари НН»с показателем всего 3 179 зрителей.

Что ждет команды в 16-м туре РПЛ 2025/2026: расписание игр

После первого круга РПЛ сезона 2025/26 ЦСКА и «Краснодар» делят первое место Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Чемпионат России уходит на двухнедельный перерыв, связанный с матчами сборных. 12 ноября в Санкт-Петербурге национальная команда Валерия Карпина примет Перу, а 15 ноября в Сочи сыграет с Чили.

Следующий, 16-й тур РПЛ пройдет с 21 по 23 ноября и обещает два громких противостояния, которые могут серьезно повлиять на расклад сил в турнирной таблице.

Ключевые матчи тура:

22 ноября: «Спартак» — ЦСКА (московское дерби, которое определит, сможет ли «Спартак» догнать лидеров, а ЦСКА — удержать позиции в топ-2); «Рубин» — «Ахмат» (противостояние команд из середины таблицы).

23 ноября: «Локомотив» — «Краснодар» (прямая битва за лидерство, может стать решающей в золотой гонке); «Пари НН» — «Зенит» (для петербуржцев — обязательная победа, чтобы не потерять контакт с первой строчкой); «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала (принципиальная встреча для столичной команды, которой нужно прервать негативную серию).

Продолжение после рекламы

21 ноября: «Акрон» — «Сочи» (важнейший матч для обеих команд в борьбе за выживание).