Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Спаситель Челябинска: Кравцов помог «Трактору» выиграть в Хабаровске

Челябинский ХК «Трактор» выиграл у «Амура» в овертайме
11 ноября 2025 в 16:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виталий Кравцов набрал два очка

«Трактор» в Хабаровске одолел «Амур»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в Хабаровске в овертайме обыграл местный «Амур» со счетом 2:1. В обеих заброшенных шайбах поучаствовал вернувшийся из-за океана нападающий Виталий Кравцов.

«Первый гол челябинцев с передач Джошуа Ливо и Андрея Светлакова Кравцов забросил уже на третьей минуте игры. Хабаровчане забросили ответную шайбу уже в первом периоде. Два следующих периода стали безголевыми и игра ушла в овертайм, где в передачи Кравцова победную шайбу забросил Григорий Дронов», — сообщает следивший за игрой корреспондент URA.RU.

Это вторая игра в дальневосточном турне челябинской команды. В первой «черно-белые» со счетом 3:1 обыграли владивостокский «Адмирал».

Продолжение после рекламы

Кравцов присоединился к команде во время выездной серии. Он был в расположении команды во Владивостоке, однако контракт подписал уже после игры. На лед впервые в этом сезоне за «Трактор» Кравцов вышел в Хабаровске.

По итогам встречи с «Амуром» «Трактор» поднимается на пятое место в Восточной конференции КХЛ. После 26 игр у клуба 31 очко при 13 победах и таком же числе поражений.

Материал из сюжета:

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал