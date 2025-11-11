Спаситель Челябинска: Кравцов помог «Трактору» выиграть в Хабаровске
«Трактор» в Хабаровске одолел «Амур»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в Хабаровске в овертайме обыграл местный «Амур» со счетом 2:1. В обеих заброшенных шайбах поучаствовал вернувшийся из-за океана нападающий Виталий Кравцов.
«Первый гол челябинцев с передач Джошуа Ливо и Андрея Светлакова Кравцов забросил уже на третьей минуте игры. Хабаровчане забросили ответную шайбу уже в первом периоде. Два следующих периода стали безголевыми и игра ушла в овертайм, где в передачи Кравцова победную шайбу забросил Григорий Дронов», — сообщает следивший за игрой корреспондент URA.RU.
Это вторая игра в дальневосточном турне челябинской команды. В первой «черно-белые» со счетом 3:1 обыграли владивостокский «Адмирал».
Кравцов присоединился к команде во время выездной серии. Он был в расположении команды во Владивостоке, однако контракт подписал уже после игры. На лед впервые в этом сезоне за «Трактор» Кравцов вышел в Хабаровске.
По итогам встречи с «Амуром» «Трактор» поднимается на пятое место в Восточной конференции КХЛ. После 26 игр у клуба 31 очко при 13 победах и таком же числе поражений.
