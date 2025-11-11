Бизнесмен планирует построить офисы в Калининском районе Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти запретили челябинскому предпринимателю Араику Аганяну расширить площадь застройки под офисы, гараж и котельную в Калининском районе. Бизнесмен не предоставил нужную документацию, сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (офисное здание, офисное здание с гаражом, котельная) с минимальным отступом от южной и западной границ земельного участка — 0 метров в территориальной зоне производственно-коммерческой деятельности. Участок расположен на улице Героев Танкограда в Калининском районе Челябинска», — сообщается в документации на сайте.

Как отмечается на сайте, предприниматель не предоставил нужных документов, чтобы обосновать расширение границ под застройку. Сам земельный участок находится в Тракторозаводском районе, недалеко от Никольской рощи. Площадь участка — 3195 квадратных метров. Его кадастровая стоимость достигает 3 985 538 рублей. Ранее власти города запретили бизнесмену Давиду Минасяну реконструировать здание площадью 1207 квадратных метров под торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Металлургическом районе. Участок по договору аренды не предназначен под строительство магазинов.

