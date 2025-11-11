По одной из версий, насекомые атаковали суши-бар, переместившись с расположенного рядом рынка Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске в суши-баре с почти пятизвездочным рейтингом обнаружены полчища тараканов. Фотографии антисанитарии опубликовал telegram-канал «Челябинск, который смог», а бывшие сотрудники подтвердили, что насекомые попадают в заказы посетителей.

«Тараканы кишат на кухне и попадают людям в заказы — это мы про суши-бар, у которого рейтинг почти 5 звезд. Схема у них такая: дарят подарки за хорошие отзывы, — рассказала нам бывшая сотрудница кафе. За красивой картинкой скрывается антисанитария и тонны тараканов, которые бегают на столах с едой, у кассы и попадают в заказы людям», — пишет telegram-канал «Челябинск, который смог».

По словам бывших сотрудников, руководство игнорировало просьбы о дезинсекции, советуя «убирать тщательнее». Работники из-за насекомых были вынуждены оставлять личные вещи подальше от кухни — в офисе. Их жалоба в Роспотребнадзор не привела к проверке — в ведомстве сослались на недостаток доказательств.

Многочисленные положительные отзывы о заведении, по словам бывших работников, связаны с поощрением клиентов за пятизвездочные оценки. Покупателям предлагают бесплатные блюда, а администраторам — премии. Как передает telegram-канал, в заведении не прокомментировали ситуацию, пообещав перезвонить.