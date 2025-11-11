У Текслера появился новый заместитель в челябинском правительстве
Юрий Подшивалов назначен вице-премьером челябинского правительства
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Заместителем председателя правительства Челябинской области назначен Юрий Подшивалов. Постановление подписал губернатор, председатель правительства Алексей Текслер. Подшивалов будет отвечать за связи с заксобранием региона. Ранее он занимал пост зампредседателя КСП Челябинской области.
«Назначить Подшивалова Юрия Игоревича заместителем председателя правительства Челябинской области — представителем губернатора и правительства в законодательном собрании с 11 ноября 2025 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
В октябре заксобрание удовлетворило заявление Подшивалова об уходе с должности заместителя председателя региональной КСП. Тогда же была учреждена новая должность вице-премьера правительства региона, представляющего губернатора и правительство в заксобрании. Подшивалов поблагодарил депутатов за плодотворное сотрудничество, которое позволило войти региональной Контрольно-счетной палате в число лучших в стране.
Подшивалову 40 лет. Он родился в Челябинске 12 апреля 1985 года, учился в школах 121 и 69. В 2002 году поступил на бюджет в Челябинский государственный университет на очное отделение юридического факультета. Трудовая деятельность началась в 2004 году: в свободное от учебы время подрабатывал в охранном предприятии, после окончания 3-го курса в 2005 году устроился на работу в администрацию Карабаша ведущим специалистом в отдел муниципального заказа. Прошел курсы повышения квалификации по государственным закупкам. В октябре 2006 года устроился в Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области на должность специалисты эксперта отдела контроля финансовых рынков, а затем был назначен на должность ведущего специалиста — эксперта в отдел контроля торгов. Окончив университет с отличием, в 2007 году поступил в очную аспирантуру по направлению конституционное и муниципальное право.
С 2009 года преподаватель в различных вузах (Академия правосудия, ЧелГУ, ЮУрГУ). В ноябре 2010 по результатам конкурса назначен на должность начальника отдела контроля в сфере размещения заказов Главного контрольного управления. В апреле 2012 года назначен на должность начальника управления правовой финансово-экономической работы и развития Челябинского государственного педагогического университета.
В 2013 году назначен первым заместителем начальника Главного контрольного управления. С 2016 года по октябрь 2025 года заместитель председателя Контрольно-счетной палаты региона. Заслуженный юрист Челябинской области. Имеет многочисленные награды. Женат, воспитывает двоих детей.
