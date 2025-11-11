У Текслера появился новый заместитель в челябинском правительстве

Подшивалову 40 лет. Он родился в Челябинске 12 апреля 1985 года, учился в школах 121 и 69. В 2002 году поступил на бюджет в Челябинский государственный университет на очное отделение юридического факультета. Трудовая деятельность началась в 2004 году: в свободное от учебы время подрабатывал в охранном предприятии, после окончания 3-го курса в 2005 году устроился на работу в администрацию Карабаша ведущим специалистом в отдел муниципального заказа. Прошел курсы повышения квалификации по государственным закупкам. В октябре 2006 года устроился в Управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области на должность специалисты эксперта отдела контроля финансовых рынков, а затем был назначен на должность ведущего специалиста — эксперта в отдел контроля торгов. Окончив университет с отличием, в 2007 году поступил в очную аспирантуру по направлению конституционное и муниципальное право.