Машиностроительный проект ММК признали «Главным событием года» в металлургии РФ

11 ноября 2025 в 17:35
Награду гендиректору ПАО «ММК» Павлу Шиляеву (слева) вручил замминистра промышленности РФ Михаил Юрин (справа)

Фото: пресс-служба ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) победил в конкурсе международной выставки «Металл-Экспо», получив звание «Главного события 2025 года в металлургии России» за запуск цеха машиностроительной продукции. Награду гендиректору ПАО «ММК» Павлу Шиляеву вручил замминистра промышленности РФ Михаил Юрин, сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы благодарим организаторов конкурса за высокую оценку. ММК побеждает в этом авторитетном конкурсе третий год подряд. Вслед за проектами модернизации нашего коксохима, включая ввод коксовой батареи №12, отраслевые эксперты по достоинству оценили принципиально новый проект компании, нацеленный на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, прогресс машиностроительного сектора в целом», — передает слова Шиляева пресс-служба ПАО «ММК».

Цех машиностроительной продукции был введен в эксплуатацию в июле 2025 года при участии президента России Владимира Путина. Производство способно выпускать более 10,5 тысячи тонн продукции в год, специализируясь на нестандартном оборудовании, включая технику для металлургии и горно-обогатительной промышленности. Мощности цеха позволяют производить мостовые краны грузоподъемностью более 150 тонн, чугуновозы до 500 тонн, оборудование для доменных печей и другую тяжелую технику. Объем инвестиций в проект составил 6,5 млрд рублей.

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске?

