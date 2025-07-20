20 июля 2025

В Пермском крае в полицию требуются следователи и участковые

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае вакантны должности в полиции
В Пермском крае вакантны должности в полиции Фото:

В ГУ МВД по Пермскому краю открыты вакансии дознавателей, следователь, оперуполномоченных, участковых полицейских. Информация отображена на официальном сайте краевого ведомства.

«Требуются оперуполномоченный уголовного розыска, участковый полицейский, следователь, дознаватель, а также оперуполномоченный в отдел по борьбе с коррупцией. Также в ведомстве вакантны должности водителя, конвоира, инспектора ДПС и патрульные полка ППС», — отмечается на сайте. Уровень заработной платы при этом не указывается.

Кандидатам обещают выход на пенсию после 20 лет службы, возможность карьерного роста, ежегодный отпуск от 40 дней и больше. Сотрудники МВД имеют право отдыхать в ведомственных санаториях, оплата проезда для них и членов их семей компенсируется. Также есть возможность получения единовременной выплаты при строительстве или приобретении жилья.

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В ГУ МВД по Пермскому краю открыты вакансии дознавателей, следователь, оперуполномоченных, участковых полицейских. Информация отображена на официальном сайте краевого ведомства. «Требуются оперуполномоченный уголовного розыска, участковый полицейский, следователь, дознаватель, а также оперуполномоченный в отдел по борьбе с коррупцией. Также в ведомстве вакантны должности водителя, конвоира, инспектора ДПС и патрульные полка ППС», — отмечается на сайте. Уровень заработной платы при этом не указывается. Кандидатам обещают выход на пенсию после 20 лет службы, возможность карьерного роста, ежегодный отпуск от 40 дней и больше. Сотрудники МВД имеют право отдыхать в ведомственных санаториях, оплата проезда для них и членов их семей компенсируется. Также есть возможность получения единовременной выплаты при строительстве или приобретении жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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