«Корпорация роботов» купила 51% акций производителя андроидов для Луны

Московская «Корпорация роботов» приобрела 51% акций НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область), создающей андроиды для Луны и двигатели для различной техники. Техплощадка продолжил работу на Южном Урале.
«Пакет акций АНО „Андроидная техника“ в размере 51% приобрело АО „Корпорация роботов“. Разработка и производство техники останутся в Магнитогорске», — сообщили «Интерфакс».
Как рассказал «Интерфакс», актив станет первым крупным приобретением группы компаний «Элемент», которое занято выпуском робототехники. Сумму сделки стороны информагентству не назвали. Бывший исполнительным директором НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров войдет в руководство «Корпорации роботов» и будет отвечать за научно-технологическое и производственное развитие нового направления. Изданию «Ведомости» Дудоров заявил, что 49% пакета акций сохранил за собой менеджмент предприятия.
Компания разработала человекоподобного робота Fedor, который слетал в космос. В настоящий момент инженеры заняты созданием робота-кентавра для покорения Луны. Также предприятие спроектировало и производит несколько линеек двигателей, которые можно применять в различной технике, включая дроны. Российские космонавты тестируют экзоскелет для правления роботами на космических кораблях и и других небесных телах. Роботизированные модули магнитогорцев помогают детям с ДЦП и людям после инсульта восстанавливаться.
«Корпорацию роботов» разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент» создал в марте 2025 года. Уставный капитал составил 750 млн рублей. При этом сам «Элемент» стал совместным предприятием АФК «Система» и госкорпорации «Ростех».
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу компании и к самому Дудорову. Также запрос ушел в офис «Элемента». Ответы будут опубликованы при поступлении.
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