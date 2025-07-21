Владелицу ювелирного бренда Darvol приговорили к семи годам колонии

Окружной суд Москвы вынес обвинительный приговор Дарье Спиридоновой, генеральному директору и владелице ювелирного дома, сообщила прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Женщина признана виновной в 19 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, в результате которых потерпели убытки 19 человек.
«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Спиридонова приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении. Также суд постановил немедленно взять её под стражу в зале судебного заседания.
Суд установил, что Спиридонова, используя свой статус руководителя ювелирной компании, обманывала клиентов, обещая прибыль от сделок с драгоценностями. Получив от потерпевших в общей сложности свыше 200 миллионов рублей, свои обязательства она не выполнила и деньги не вернула.
Помимо лишения свободы, Спиридоновой запрещено на три года занимать руководящие должности в коммерческих структурах. Приговор пока не вступил в законную силу.
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