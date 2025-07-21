Владелицу ювелирного бренда Darvol приговорили к семи годам колонии

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Помимо лишения свободы, обвиняемой запрещено три года занимать должности в коммерческих структурах
Помимо лишения свободы, обвиняемой запрещено три года занимать должности в коммерческих структурах Фото:

Окружной суд Москвы вынес обвинительный приговор Дарье Спиридоновой, генеральному директору и владелице ювелирного дома, сообщила прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Женщина признана виновной в 19 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, в результате которых потерпели убытки 19 человек.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Спиридонова приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении. Также суд постановил немедленно взять её под стражу в зале судебного заседания.

Суд установил, что Спиридонова, используя свой статус руководителя ювелирной компании, обманывала клиентов, обещая прибыль от сделок с драгоценностями. Получив от потерпевших в общей сложности свыше 200 миллионов рублей, свои обязательства она не выполнила и деньги не вернула.

Помимо лишения свободы, Спиридоновой запрещено на три года занимать руководящие должности в коммерческих структурах. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Окружной суд Москвы вынес обвинительный приговор Дарье Спиридоновой, генеральному директору и владелице ювелирного дома, сообщила прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Женщина признана виновной в 19 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах, в результате которых потерпели убытки 19 человек. «С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Спиридонова приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении. Также суд постановил немедленно взять её под стражу в зале судебного заседания. Суд установил, что Спиридонова, используя свой статус руководителя ювелирной компании, обманывала клиентов, обещая прибыль от сделок с драгоценностями. Получив от потерпевших в общей сложности свыше 200 миллионов рублей, свои обязательства она не выполнила и деньги не вернула. Помимо лишения свободы, Спиридоновой запрещено на три года занимать руководящие должности в коммерческих структурах. Приговор пока не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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