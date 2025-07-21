Кадышева с Булановой чаще других звезд звучат у челябинцев в телефонах

Песни Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой в качестве телефонных гудков обогнали по популярности мелодии других звезд у жителей Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», за последнее время композиции этих исполнительниц стали звучать в телефонах чаще в четыре раза.
«Главными „крашами“ стали Татьяна Буланова и Надежда Кадышева. Их песни сегодня покоряют слушателей всех возрастов, а в особенности — зумеров», — сообщили URA.RU в «МегаФоне».
Наибольший интерес к установке старых хитов появился среди жителей региона в возрастной категории от 30 до 50 лет. Основным фаворитом осталась композиция Татьяны Куртуковой «Матушка», которая удерживает первое место с начала года. В то же время композиции Булановой и Кадышевой, такие как «Широка река» и «Ясный мой свет», заняли свои позиции в топ-10 популярных мелодий. Причем песня «Мой ненаглядный» Булановой стала безусловным лидером по росту числа подключений и оказалась на третьей строчке рейтинга.
В январе «Ягода малинка» известного исполнителя Хабиба ротировалась в топ-3, однако в феврале выпала за пределы даже десятки. В июле мелодия вновь стала популярной и оказалась на втором месте По итогам семи месяцев в топ популярных композиций вошли: «Сигма Бой» исполнительниц Betsy и Марии Янковской, «Dubai — Hussein Arbabi Remix» исполнителя DNDM, трек «Завязал с прошлым» и многолетний хит «Позвони» от Nivesta и DJ Smash.
Интерес к исполнителям 90-х проявился и в популярности композиции Виктора Цоя. стал заметным также после празднования дня рождения Виктора Цоя 21 июня. Летом наметился пик скачиваний песни «Звезда по имени Солнце» группы «Кино», где солировал Цой.
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