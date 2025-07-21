Руководителям регионов Сибири и Дальнего Востока поручили ликвидировать все действующие лесные пожары к 27 июля. С подобным выступил глава МЧС России Александр Куренков.
«Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля», — цитируют в пресс-службе поручение Куренкова губернаторам. Его слова передает ТАСС.
В настоящее время на территории России зафиксировано 65 очагов лесных пожаров общей площадью почти 5,8 тысяч гектаров. Большая часть случаев приходится на Красноярский край, где горит порядка 68% от всей площади нынешних возгораний.
В Иркутской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 524 лесных пожара, огонь прошел более 25 тысяч гектаров — этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года. Сейчас в регионе действуют пять пожаров на площади свыше 1,2 тысяч гектаров.
В Якутии зафиксированы четыре лесных пожара на 265 гектарах и два ландшафтных на 616 гектарах. За минувшие сутки удалось потушить три лесных и три ландшафтных пожара. С начала сезона в регионе ликвидировано 368 природных возгораний на площади более 64 тысяч гектаров.
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