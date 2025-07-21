Глава МЧС дал регионам неделю на тушение пожаров

Куренков поручил властям Сибири и Дальнего Востока потушить лесные пожары
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Глава МЧС поручил потушить все пожары в Сибири и на Дальнем Востоке
Глава МЧС поручил потушить все пожары в Сибири и на Дальнем Востоке Фото:

Руководителям регионов Сибири и Дальнего Востока поручили ликвидировать все действующие лесные пожары к 27 июля. С подобным выступил глава МЧС России Александр Куренков.

«Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля», — цитируют в пресс-службе поручение Куренкова губернаторам. Его слова передает ТАСС.

В настоящее время на территории России зафиксировано 65 очагов лесных пожаров общей площадью почти 5,8 тысяч гектаров. Большая часть случаев приходится на Красноярский край, где горит порядка 68% от всей площади нынешних возгораний.

В Иркутской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 524 лесных пожара, огонь прошел более 25 тысяч гектаров — этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года. Сейчас в регионе действуют пять пожаров на площади свыше 1,2 тысяч гектаров.

В Якутии зафиксированы четыре лесных пожара на 265 гектарах и два ландшафтных на 616 гектарах. За минувшие сутки удалось потушить три лесных и три ландшафтных пожара. С начала сезона в регионе ликвидировано 368 природных возгораний на площади более 64 тысяч гектаров.

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Руководителям регионов Сибири и Дальнего Востока поручили ликвидировать все действующие лесные пожары к 27 июля. С подобным выступил глава МЧС России Александр Куренков. «Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля», — цитируют в пресс-службе поручение Куренкова губернаторам. Его слова передает ТАСС. В настоящее время на территории России зафиксировано 65 очагов лесных пожаров общей площадью почти 5,8 тысяч гектаров. Большая часть случаев приходится на Красноярский край, где горит порядка 68% от всей площади нынешних возгораний. В Иркутской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 524 лесных пожара, огонь прошел более 25 тысяч гектаров — этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года. Сейчас в регионе действуют пять пожаров на площади свыше 1,2 тысяч гектаров. В Якутии зафиксированы четыре лесных пожара на 265 гектарах и два ландшафтных на 616 гектарах. За минувшие сутки удалось потушить три лесных и три ландшафтных пожара. С начала сезона в регионе ликвидировано 368 природных возгораний на площади более 64 тысяч гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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