Умерла сыгравшая в фильме «Однажды, двадцать лет спустя» актриса Татьяна Егорова

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Егорова скончалась из-за болезни на 82-м году жизни
Егорова скончалась из-за болезни на 82-м году жизни Фото:

Актриса театра и кино Татьяна Егорова, получившая известность в фильме «Однажды, двадцать лет спустя», умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна», — указано на официальном сайте Союза. Сообщается, что ей было 82 года.

Ранее, 14 июля 2025 года, стало известно о смерти российского актера и режиссера Юрия Мороза, также ушедшего из жизни после продолжительной болезни. Мороз, как и Татьяна Егорова, был известен широкой аудитории своими работами в театре и кино, что подчеркивает череду потерь среди представителей отечественного кинематографа в июле этого года.

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Актриса театра и кино Татьяна Егорова, получившая известность в фильме «Однажды, двадцать лет спустя», умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. «Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна», — указано на официальном сайте Союза. Сообщается, что ей было 82 года. Ранее, 14 июля 2025 года, стало известно о смерти российского актера и режиссера Юрия Мороза, также ушедшего из жизни после продолжительной болезни. Мороз, как и Татьяна Егорова, был известен широкой аудитории своими работами в театре и кино, что подчеркивает череду потерь среди представителей отечественного кинематографа в июле этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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