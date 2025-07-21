Умерла сыгравшая в фильме «Однажды, двадцать лет спустя» актриса Татьяна Егорова

Актриса театра и кино Татьяна Егорова, получившая известность в фильме «Однажды, двадцать лет спустя», умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
«Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна», — указано на официальном сайте Союза. Сообщается, что ей было 82 года.
Ранее, 14 июля 2025 года, стало известно о смерти российского актера и режиссера Юрия Мороза, также ушедшего из жизни после продолжительной болезни. Мороз, как и Татьяна Егорова, был известен широкой аудитории своими работами в театре и кино, что подчеркивает череду потерь среди представителей отечественного кинематографа в июле этого года.
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