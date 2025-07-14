Умер режиссер «Угрюм-реки» и «Братьев Карамазовых» Юрий Мороз

Российский актер и режиссер Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
«Он (Юрий Мороз — прим. URA.RU) умер сегодня ночью. Да, он болел», — подтвердил Золотовицкий. Его слова передает РИА Новости.
Юрий Мороз был известен широкой аудитории как постановщик и исполнитель ролей в таких проектах, как «Угрюм-река», «Пелагия и белый бульдог», «Братья Карамазовы». За свою карьеру Мороз работал в театре и кино, занимаясь режиссурой и актерской деятельностью. Кинорежиссер был женат на популярной российской актрисе Виктории Исаковой.
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