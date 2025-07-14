Умер режиссер «Угрюм-реки» и «Братьев Карамазовых» Юрий Мороз

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Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни
Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни Фото:

Российский актер и режиссер Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Он (Юрий Мороз — прим. URA.RU) умер сегодня ночью. Да, он болел», — подтвердил Золотовицкий. Его слова передает РИА Новости.

Юрий Мороз был известен широкой аудитории как постановщик и исполнитель ролей в таких проектах, как «Угрюм-река», «Пелагия и белый бульдог», «Братья Карамазовы». За свою карьеру Мороз работал в театре и кино, занимаясь режиссурой и актерской деятельностью. Кинорежиссер был женат на популярной российской актрисе Виктории Исаковой.

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Российский актер и режиссер Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. «Он (Юрий Мороз — прим. URA.RU) умер сегодня ночью. Да, он болел», — подтвердил Золотовицкий. Его слова передает РИА Новости. Юрий Мороз был известен широкой аудитории как постановщик и исполнитель ролей в таких проектах, как «Угрюм-река», «Пелагия и белый бульдог», «Братья Карамазовы». За свою карьеру Мороз работал в театре и кино, занимаясь режиссурой и актерской деятельностью. Кинорежиссер был женат на популярной российской актрисе Виктории Исаковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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