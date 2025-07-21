Толпы пассажиров заполнили Павелецкий вокзал в Москве, поезда опаздывают

В Москве на Павелецком вокзале сотни пассажиров оказались заблокированы из-за массовых задержек поездов. По данным очевидцев, отправление поездов откладывается на два часа и более.
"Пассажиры в ожидании своих поездов забили перроны, потому что им говорят не толпиться в здании вокзала (там ситуация не лучше). По словам людей, им не выдают воду и не могут сказать точно, когда именно отправятся поезда", — сообщает telegram-канал "База".
Ранее около 19:00 представители РЖД сообщили, что движение поездов на Павелецком направлении восстановлено после непогоды и принимаются меры для сокращения опозданий. Аналогичные массовые задержки поездов фиксировались на южных направлениях, в том числе в связи с атаками беспилотников в Ростовской области, когда были нарушены графики движения и задержаны десятки составов, а пассажирам предоставляли воду и питание. Тогда время ожидания достигало 11 часов, а перебои сопровождались проблемами с электроснабжением и отменой электричек.
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