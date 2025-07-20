В России массово задерживаются поезда до Крыма

Десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма, еще 11 составов — с полуострова, по состоянию на 23:00 (мск). Об этом информирует перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Время задержек варьируется от одного до 11 часов.
В компании уточнили, что в пути следования задерживаются поезда «Таврия» различных маршрутов, в том числе из Омска, Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Севастополь и Евпаторию, а также обратные рейсы из этих городов. «Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — сообщили в telegram-канале компании.
Аналогичные перебои на железной дороге в Ростовской области уже происходили ранее после падения обломков украинских беспилотников: тогда были задержаны 75 поездов, отменены пригородные электрички, а пассажирам предоставляли воду и питание. Также сообщалось о перебоях с электроснабжением и возгораниях в частном секторе после атак дронов.
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