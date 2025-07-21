21 июля 2025

В свердловских городах заметили детей, повторяющих скандальный тренд. Видео

В свердловских городах дети повторяют тренд «распятия» на дорожных знаках
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети забираются на дорожные знаки, чтобы повторить выступление популярного репера
Дети забираются на дорожные знаки, чтобы повторить выступление популярного репера Фото:

В Свердловской области подростки массово повторяют скандальный тренд "распятия" на дорожных знаках, который осудил настоятель главного храма Екатеринбурга. Снимающих видео детей заметили жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

"Обстановка на Таватуйской. Дети, пытаясь повторить тренд, забираются на знаки", поделился очевидец в telegram-канале "Екатеринбург. Новости". Еще одну группу подростков, висящих на дорожных знаках, засняли в Верхней Пышме.

Трюк, ставший популярным среди подростков, был навеян перформансом американского рэпера Канье Уэста: на одном из своих концертов музыкант парил над стадионом, имитируя образ Икара. Вдохновившись этим, молодежь начала забираться на дорожные знаки и фонари, пытаясь повторить образ певца на выступлении.

Российские священнослужители уже осудили этот флешмоб, назвав его проявлением неуважения к культурным и религиозным ценностям. Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло назвал такую пародию грехом и богохульством. 

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В Свердловской области подростки массово повторяют скандальный тренд "распятия" на дорожных знаках, который осудил настоятель главного храма Екатеринбурга. Снимающих видео детей заметили жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы. "Обстановка на Таватуйской. Дети, пытаясь повторить тренд, забираются на знаки", поделился очевидец в telegram-канале "Екатеринбург. Новости". Еще одну группу подростков, висящих на дорожных знаках, засняли в Верхней Пышме. Трюк, ставший популярным среди подростков, был навеян перформансом американского рэпера Канье Уэста: на одном из своих концертов музыкант парил над стадионом, имитируя образ Икара. Вдохновившись этим, молодежь начала забираться на дорожные знаки и фонари, пытаясь повторить образ певца на выступлении. Российские священнослужители уже осудили этот флешмоб, назвав его проявлением неуважения к культурным и религиозным ценностям. Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло назвал такую пародию грехом и богохульством. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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