В Свердловской области подростки массово повторяют скандальный тренд "распятия" на дорожных знаках, который осудил настоятель главного храма Екатеринбурга. Снимающих видео детей заметили жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
"Обстановка на Таватуйской. Дети, пытаясь повторить тренд, забираются на знаки", поделился очевидец в telegram-канале "Екатеринбург. Новости". Еще одну группу подростков, висящих на дорожных знаках, засняли в Верхней Пышме.
Трюк, ставший популярным среди подростков, был навеян перформансом американского рэпера Канье Уэста: на одном из своих концертов музыкант парил над стадионом, имитируя образ Икара. Вдохновившись этим, молодежь начала забираться на дорожные знаки и фонари, пытаясь повторить образ певца на выступлении.
Российские священнослужители уже осудили этот флешмоб, назвав его проявлением неуважения к культурным и религиозным ценностям. Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло назвал такую пародию грехом и богохульством.
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