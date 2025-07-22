Лободе грозит запрет на въезд в Россию

У заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть проблемы с въездом в Россию. Выяснилось, что у правоохранительных органов есть основания для отказа.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — передает РИА Новости слова источника. Он не уточнил, о каких причинах идет речь и когда было принято соответствующее решение.
Светлана Лобода — украинская певица и автор песен. Она получила широкую известность после участия в составе группы «ВИА Гра». В 2013 году ей присвоили звание заслуженной артистки Украины. Среди наиболее популярных композиций Лободы — «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR».
Ранее с отказом во въезде в Россию столкнулась у другая украинская певица — Оля Полякова. С началом украинского конфликта она неоднократно критиковала РФ и заняла проукраинскую позицию.
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