Лободе грозит запрет на въезд в Россию

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Лободе могут запретить въезд в страну
Лободе могут запретить въезд в страну Фото:

У заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть проблемы с въездом в Россию. Выяснилось, что у правоохранительных органов есть основания для отказа.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — передает РИА Новости слова источника. Он не уточнил, о каких причинах идет речь и когда было принято соответствующее решение.

Светлана Лобода — украинская певица и автор песен. Она получила широкую известность после участия в составе группы «ВИА Гра». В 2013 году ей присвоили звание заслуженной артистки Украины. Среди наиболее популярных композиций Лободы — «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR».

Ранее с отказом во въезде в Россию столкнулась у другая украинская певица — Оля Полякова. С началом украинского конфликта она неоднократно критиковала РФ и заняла проукраинскую позицию.

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У заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть проблемы с въездом в Россию. Выяснилось, что у правоохранительных органов есть основания для отказа. «На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — передает РИА Новости слова источника. Он не уточнил, о каких причинах идет речь и когда было принято соответствующее решение. Светлана Лобода — украинская певица и автор песен. Она получила широкую известность после участия в составе группы «ВИА Гра». В 2013 году ей присвоили звание заслуженной артистки Украины. Среди наиболее популярных композиций Лободы — «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR». Ранее с отказом во въезде в Россию столкнулась у другая украинская певица — Оля Полякова. С началом украинского конфликта она неоднократно критиковала РФ и заняла проукраинскую позицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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