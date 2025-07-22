Жители Камчатки ощутили новое землетрясение

Очередное землетрясение произошло в акватории Тихого океана недалеко от берегов Камчатки. Его магнитуда составила 6,5 балла. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Очередной ощущаемый афтершок произошел в Тихом океане. <...> Его магнитуда — 6,5 [балла]», — сказано в сообщении министерства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Сообщается, что подземные толчки проходили на глубине 51 километра. Само же землетрясение случилось в 170 километрах от Камчатки. Однако жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска все же смогли почувствовать его силу. Правда, она была существенно меньше — всего 4 балла. Как отметили в региональном МЧС, угроза цунами в данном случае не объявлялась.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в акватории Тихого океана. Тогда была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов полуострова.
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