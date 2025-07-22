Экс-адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправился в зону СВО

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Ярин ушел на СВО в качестве добровольца
Ярин ушел на СВО в качестве добровольца Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Адвокат Александр Ярин, который ранее выступал защитником обвиняемого по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, принял решение добровольно отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила мать Касимова.

«Ярин добровольцем ушел на СВО», — рассказала мать обвиняемого в беседе с РИА Новости. Она отметила, что в связи с этим он больше не осуществляет представительство интересов Касимова в суде. Эту информацию агентству подтвердили также некоторые коллеги Ярина.

В марте 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Алишера Касимова, восьмого подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям преступления. На суде он отрицал свою вину и заявлял, что не знал о планах арендаторов. 

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Адвокат Александр Ярин, который ранее выступал защитником обвиняемого по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова, принял решение добровольно отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила мать Касимова. «Ярин добровольцем ушел на СВО», — рассказала мать обвиняемого в беседе с РИА Новости. Она отметила, что в связи с этим он больше не осуществляет представительство интересов Касимова в суде. Эту информацию агентству подтвердили также некоторые коллеги Ярина. В марте 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Алишера Касимова, восьмого подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям преступления. На суде он отрицал свою вину и заявлял, что не знал о планах арендаторов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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