Челябинский боец СВО Рожков будет проходить стажировку в заксобрании региона

Спикер заксобрания (ЗСО) Челябинской области Олег Гербер стал наставником участника СВО Алексея Рожкова в региональном проекте «Герои Южного Урала». Политик поделился, что стажировка бойца будет проходить в том числе и в ЗСО.
«Для меня большая честь в рамках программы „Герои Южного Урала“ выступить наставником участника СВО Алексея Рожкова. Мы уже согласовали наши планы на начальном этапе. Стажировка будет проходить как в законодательном собрании, так и за его пределами, с глубоким погружением в текущие задачи», — поделился Гербер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Спикер ЗСО подчеркнул, что стажировка позволит поделиться с Рожковым знаниями государственного и муниципального управления и законотворчества. Кроме того, самому бойцу, у которого есть высшее образование по специальности «Управление персоналом», это направление наиболее интересно.
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