21 июля 2025

Челябинский боец СВО Рожков будет проходить стажировку в заксобрании региона

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Наставником Алексея Рожкова (на фото) стал спикер челябинского ЗСО Олег Гербер
Наставником Алексея Рожкова (на фото) стал спикер челябинского ЗСО Олег Гербер Фото:

Спикер заксобрания (ЗСО) Челябинской области Олег Гербер стал наставником участника СВО Алексея Рожкова в региональном проекте «Герои Южного Урала». Политик поделился, что стажировка бойца будет проходить в том числе и в ЗСО.

«Для меня большая честь в рамках программы „Герои Южного Урала“ выступить наставником участника СВО Алексея Рожкова. Мы уже согласовали наши планы на начальном этапе. Стажировка будет проходить как в законодательном собрании, так и за его пределами, с глубоким погружением в текущие задачи», — поделился Гербер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спикер ЗСО подчеркнул, что стажировка позволит поделиться с Рожковым знаниями государственного и муниципального управления и законотворчества. Кроме того, самому бойцу, у которого есть высшее образование по специальности «Управление персоналом», это направление наиболее интересно.

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Спикер заксобрания (ЗСО) Челябинской области Олег Гербер стал наставником участника СВО Алексея Рожкова в региональном проекте «Герои Южного Урала». Политик поделился, что стажировка бойца будет проходить в том числе и в ЗСО. «Для меня большая честь в рамках программы „Герои Южного Урала“ выступить наставником участника СВО Алексея Рожкова. Мы уже согласовали наши планы на начальном этапе. Стажировка будет проходить как в законодательном собрании, так и за его пределами, с глубоким погружением в текущие задачи», — поделился Гербер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Спикер ЗСО подчеркнул, что стажировка позволит поделиться с Рожковым знаниями государственного и муниципального управления и законотворчества. Кроме того, самому бойцу, у которого есть высшее образование по специальности «Управление персоналом», это направление наиболее интересно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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