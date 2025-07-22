Бомбы ФАБ стерли с лица земли подготовленный в Британии отряд ВСУ

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Среди погибших были военнослужащие с богатым боевым опытом
Среди погибших были военнослужащие с богатым боевым опытом Фото:
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В селе Великомихайловка Днепропетровской области уничтожен отряд ВСУ, прошедший подготовку в Великобритании. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — рассказал Кимаковский ТАСС.

Военнослужащих недавно перебросили на этот участок фронта для усиления обороны. Советник главы ДНР отметил, что среди погибших были военнослужащие с богатым боевым опытом. Многие из них участвовали в боях на других направлениях, включая Курскую область.

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В селе Великомихайловка Днепропетровской области уничтожен отряд ВСУ, прошедший подготовку в Великобритании. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — рассказал Кимаковский ТАСС. Военнослужащих недавно перебросили на этот участок фронта для усиления обороны. Советник главы ДНР отметил, что среди погибших были военнослужащие с богатым боевым опытом. Многие из них участвовали в боях на других направлениях, включая Курскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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