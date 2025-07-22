В селе Великомихайловка Днепропетровской области уничтожен отряд ВСУ, прошедший подготовку в Великобритании. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — рассказал Кимаковский ТАСС.
Военнослужащих недавно перебросили на этот участок фронта для усиления обороны. Советник главы ДНР отметил, что среди погибших были военнослужащие с богатым боевым опытом. Многие из них участвовали в боях на других направлениях, включая Курскую область.
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