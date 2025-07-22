Мощный селевой поток заметили у подножия Эльбруса, объявлен режим ЧС. Видео

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Селевой поток проходит у подножия Эльбруса
Селевой поток проходит у подножия Эльбруса Фото:

В Кабардино-Балкарии продолжается движение селевого потока по руслу реки Герхожансу. Он проходит через город Тырныауз, который находится в 40 километрах к северо-востоку от Эльбруса. В связи с происходящим введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в МЧС республики. 

«По состоянию на 07:30 продолжается сход селевых масс по Герхожан-суу. В Эльбрусском районе введен режим ЧС регионального характера», — написало ведомство в telegram-канале.

Там добавили, что часть Тырныауза осталась без электричества, воды и газа. В средней школе № 3 открыт пункт временного размещения. Также повреждена опора моста на федеральной трассе Прохладный — Баксан — Эльбрус, специалисты Минтранса КБР проводят обследование.

На месте работают аварийные службы и сотрудники МЧС, ведутся восстановительные работы. Ситуацию контролирует глава республики Казбек Коков.

Стихийное бедствие накануне обрушилось и на Камчатку. Там произошло землетрясение магнитудой 7,5. Службы спасения сообщили о потенциальной опасности цунами, передает «Царьград».

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В Кабардино-Балкарии продолжается движение селевого потока по руслу реки Герхожансу. Он проходит через город Тырныауз, который находится в 40 километрах к северо-востоку от Эльбруса. В связи с происходящим введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в МЧС республики.  «По состоянию на 07:30 продолжается сход селевых масс по Герхожан-суу. В Эльбрусском районе введен режим ЧС регионального характера», — написало ведомство в telegram-канале. Там добавили, что часть Тырныауза осталась без электричества, воды и газа. В средней школе № 3 открыт пункт временного размещения. Также повреждена опора моста на федеральной трассе Прохладный — Баксан — Эльбрус, специалисты Минтранса КБР проводят обследование. На месте работают аварийные службы и сотрудники МЧС, ведутся восстановительные работы. Ситуацию контролирует глава республики Казбек Коков. Стихийное бедствие накануне обрушилось и на Камчатку. Там произошло землетрясение магнитудой 7,5. Службы спасения сообщили о потенциальной опасности цунами, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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