«Лампы пляшут ламбаду»: как жители Камчатки отреагировали на землетрясение и угрозу цунами

На Камчатке утром произошли подземные толчки магнитудами 5,3, а затем 6,5 и 7,2. В связи с этим появилась угроза цунами. Об этом говорится в данных камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Пользователи в социальных сетях начали активно комментировать произошедшее. Некоторые из них шутливо описывали ситуацию, другие призывали не паниковать. Самые интересные из реакций местных жителей — в материале URA.RU.
«Лампы пляшут ламбаду»
Некоторые из жителей Камчатки описывали происходящее в относительно шутливой форме. «На работе все лампы пляшут ламбаду», — описала ситуацию пользователь Людмила под одним из постов местного паблика в Telegram.
Другая пользовательница соцсети Наталья , что разделочные доски ударялись о стену, посуда в шкафу гремела, а она сама «качалась на диване». Пользователь Оксана посетовала, что из-за того, что дом ходил ходуном, у нее появились мысли по поводу того, что начался Армагеддон.
«До сих пор не могу отойти»
Часть пользователей соцсетей жаловались на ухудшение своего состояния. Например, пользователь с ником Сосо заявила, что пребывает в шоке.
«Сейчас я почувствовала землетрясение и я до сих пор не могу отойти», — поделилась она. Также девушка по имени Светлана заявила, что она в момент землетрясения находилась на первом этаже здания и ее сильно укачало.
«Собака забилась в угол»
Домашние животные по-разному отреагировали на землетрясение. Так, например, Анна рассказала, что спустилась с пятого этажа с собакой на улицу, тем временем в ее квартире начали падать предметы.
Девушку поразило то, что собака, которая никогда не боялась землетрясений, забилась в угол. «Никогда собака не пряталась во время землетрясений, а сейчас в угол забилась», — поделилась Анна. Она была не единственной, у кого домашние питомцы бурно отреагировали на происходящее. Галина поделилась, что находилась в частном доме, когда кошка выбежала через дверь, а собака начала активно лаять.
«Успокойтесь и сидите ровно»
Часть пользователей заявляли, что нет смысла паниковать. Некоторые аргументировали свою позицию предрешением судьбы.
«Если судьба чтоб кирпич на голову свалился, то он в любом случае свалится», — заявила пользователь Natali. Такого же мнения придерживается Андрей Михайлов: «Есть много вариантов приговора Судьбы!». Мужчина пожелал всем здоровья и благополучия.
Другие же пользователи заявили, что причин для паники нет. Они объяснили свою позицию тем, что жизнь на Камчатке непредсказуема. Также некоторые написали, что случались ситуации и похуже. «Успокойтесь и сидите ровно, что вы будете разводить панику и паниковать, что будете просто сидеть спокойно — ничего не поменяется. Камчатка непредсказуема», — заявил пользователь Amore. Тем временем Ирина заявила, что бывали ситуации и похуже: «А мы тут все уже привыкли. Успокойтесь, было и хуже».
Также некий Дмитрий Петрович отметил, что нужно адекватно относиться к информации. По его словам, около 15 лет назад были землетрясения сильнее, а машины перекатывались на несколько метров. «Лет 10-15 назад вообще всегда трясло. А машины на месте перекатывались до 10 метров», — указал Дмитрий Петрович.
«Рыба может уйти»
Один из пользователей пожаловался, что толчки и угроза цунами могут повлиять на рыбу. Он отметил, что сейчас летняя путина (время, когда производится ловля рыбы), а рыба может уйти.
«Толчки и угроза цунами могут на рыбу повлиять. Сейчас летняя путина, и рыба может уйти», — заявил пользователь под никнеймом L.
«Знатно пошатало»
Один из пользователей выложил в интернет видеоролик, в котором показаны последствия землетрясения. Видео снято в продуктовом магазине. На нем можно запечатлеть разбросанные по полу товары.
«Я уже вазы пошла ловить»
Также в социальных сетях появилось видео, на котором женщина засняла землетрясение. На кадрах заметно, как трясутся вазы, а также видно напуганную кошку.
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