21 июля 2025

Водителям автобусов в Перми год не платили за переработки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перевозчика обязали доплатить своим водителям
Перевозчика обязали доплатить своим водителям Фото:

Водители автобусов в Перми пожаловались на своего работодателя. Перевозчик «РТ-Лайн» не платил им за переработки и работу в праздники в полном объеме, сообщили в краевой госинспекции труда.

«С начала 2025 года 77 водителей автобусов пожаловались в госинспекцию труда в Пермском крае на неполную выплату заработной платы. Они работали у крупного федерального перевозчика ООО „РТ-Лайн“», — следует из сообщения на сайте Роструда.

Компания на протяжении года не платила водителям за сверхурочную работу в полном объеме. Также выяснилось, что начисление повышенной оплаты за труд в праздники проводилось без учета компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда предприятия. Этот факт подтвердила внеплановая проверка. Работодателя обязали в полном объеме оплатить водителям переработки и работу в праздники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водители автобусов в Перми пожаловались на своего работодателя. Перевозчик «РТ-Лайн» не платил им за переработки и работу в праздники в полном объеме, сообщили в краевой госинспекции труда. «С начала 2025 года 77 водителей автобусов пожаловались в госинспекцию труда в Пермском крае на неполную выплату заработной платы. Они работали у крупного федерального перевозчика ООО „РТ-Лайн“», — следует из сообщения на сайте Роструда. Компания на протяжении года не платила водителям за сверхурочную работу в полном объеме. Также выяснилось, что начисление повышенной оплаты за труд в праздники проводилось без учета компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда предприятия. Этот факт подтвердила внеплановая проверка. Работодателя обязали в полном объеме оплатить водителям переработки и работу в праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...