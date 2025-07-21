Водителям автобусов в Перми год не платили за переработки

Водители автобусов в Перми пожаловались на своего работодателя. Перевозчик «РТ-Лайн» не платил им за переработки и работу в праздники в полном объеме, сообщили в краевой госинспекции труда.
«С начала 2025 года 77 водителей автобусов пожаловались в госинспекцию труда в Пермском крае на неполную выплату заработной платы. Они работали у крупного федерального перевозчика ООО „РТ-Лайн“», — следует из сообщения на сайте Роструда.
Компания на протяжении года не платила водителям за сверхурочную работу в полном объеме. Также выяснилось, что начисление повышенной оплаты за труд в праздники проводилось без учета компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда предприятия. Этот факт подтвердила внеплановая проверка. Работодателя обязали в полном объеме оплатить водителям переработки и работу в праздники.
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