Три дрона, взрыв и зарево: свердловчанку испугали гул и вспышки в небе

Жительница Арамили заявила об атаке дронов на город

22 июля 2025 в 14:27 Размер текста - 17 +

Женщина уверяет, что близ Арамили пролетели беспилотники (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Жительница Арамили (Свердловская область) уверяет, что ранним утром 22 июля над городом пролетели три дрона, а один из них взорвался. Женщина рассказала URA.RU, что проснулась от шума и видела яркое зарево. При этом в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) опровергли эту информацию. «Я была на даче и в седьмом часу утра проснулась от шума. Было ощущение, что сначала пролетел один дрон, потом второй, а потом третий. Первые два не взорвались, они правее были, а третий — бууух! — прям взорвался, зарево было и грохот очень сильный! Сначала я даже встать с постели боялась, а потом тихонько сползла со второго этажа на первый. Конечно, я подумала, что это атака дронов», — призналась Екатерина. Ее дача находится в СНТ «Радуга-2» на улице Садовой. Это хоть и окраина, но там стоят жилые пятиэтажки и некоторые другие объекты — например, здание ЕДДС. Женщина не стала сообщать туда о странном происшествии, потому что уверена: его видели многие — настолько ярким оно было. Между тем в ЕДДС заявили, что ничего подобного не происходило. «В шесть часов утра было аварийное отключение электроэнергии на улице Шпагатной, говорят, там слышали хлопки, но ни зарева, ни вспышек, ни взрыва точно не было — там был дежурный. Это дезинформация. Если бы пролетали дроны, пришло бы сообщение на 112. Но у нас никто не летает, ничего не взрывается, все спокойно», — уверили в службе. Если вы были очевидцем этого события в Арамили или знаете о чем-то интересном и важном в любом другом свердловском городе, напишите на почту salymskaya@ura.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Арамили (Свердловская область) уверяет, что ранним утром 22 июля над городом пролетели три дрона, а один из них взорвался. Женщина рассказала URA.RU, что проснулась от шума и видела яркое зарево. При этом в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) опровергли эту информацию. «Я была на даче и в седьмом часу утра проснулась от шума. Было ощущение, что сначала пролетел один дрон, потом второй, а потом третий. Первые два не взорвались, они правее были, а третий — бууух! — прям взорвался, зарево было и грохот очень сильный! Сначала я даже встать с постели боялась, а потом тихонько сползла со второго этажа на первый. Конечно, я подумала, что это атака дронов», — призналась Екатерина. Ее дача находится в СНТ «Радуга-2» на улице Садовой. Это хоть и окраина, но там стоят жилые пятиэтажки и некоторые другие объекты — например, здание ЕДДС. Женщина не стала сообщать туда о странном происшествии, потому что уверена: его видели многие — настолько ярким оно было. Между тем в ЕДДС заявили, что ничего подобного не происходило. «В шесть часов утра было аварийное отключение электроэнергии на улице Шпагатной, говорят, там слышали хлопки, но ни зарева, ни вспышек, ни взрыва точно не было — там был дежурный. Это дезинформация. Если бы пролетали дроны, пришло бы сообщение на 112. Но у нас никто не летает, ничего не взрывается, все спокойно», — уверили в службе. Если вы были очевидцем этого события в Арамили или знаете о чем-то интересном и важном в любом другом свердловском городе, напишите на почту salymskaya@ura.ru