В Екатеринбург летит новый глава Минтранса РФ

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Андрей Никитин пробудет в Екатеринбурге один вечер
Андрей Никитин пробудет в Екатеринбурге один вечер Фото:

В Екатеринбург летит врио министра транспорта РФ Андрей Никитин. Вместе с главой региона Денисом Паслером он откроет новый пропускной пункт в аэропорту Кольцово, рассказал URA.RU источник.

«Планируется участие не только Никитина и Паслера, но и представителей регионального Ространснадзора, погранслужбы, авиаотрасли», — пояснил собеседник. Глава минтранса России пробудет в Екатеринбурге один вечер. Также, по словам источника, у него планируется отдельная встреча с губернатором региона. В повестке — вопросы финансирования региональных проектов, в том числе закупка нового транспорта.

Никитин был переведен в Минтранс с поста губернатора Новгородской области. В министерстве он курировал цифровую трансформацию транспортного комплекса, информатизацию и автоматизацию отрасли, а также разработку стратегий развития транспортной системы страны. Андрей Никитин сменил на посту главы министерства транспорта Романа Старовойта, который совершил самоубийство после того, как его сняли с должности. Подробнее — в сюжете агентства.

Ранее в авиагавани Екатеринбурга установили новое оборудование для пограничных и таможенных служб. Кроме этого, запустили систему паспортного контроля «Сапсан» (она позволяет сокращать время проверки документов — прим. URA.RU).

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В Екатеринбург летит врио министра транспорта РФ Андрей Никитин. Вместе с главой региона Денисом Паслером он откроет новый пропускной пункт в аэропорту Кольцово, рассказал URA.RU источник. «Планируется участие не только Никитина и Паслера, но и представителей регионального Ространснадзора, погранслужбы, авиаотрасли», — пояснил собеседник. Глава минтранса России пробудет в Екатеринбурге один вечер. Также, по словам источника, у него планируется отдельная встреча с губернатором региона. В повестке — вопросы финансирования региональных проектов, в том числе закупка нового транспорта. Никитин был переведен в Минтранс с поста губернатора Новгородской области. В министерстве он курировал цифровую трансформацию транспортного комплекса, информатизацию и автоматизацию отрасли, а также разработку стратегий развития транспортной системы страны. Андрей Никитин сменил на посту главы министерства транспорта Романа Старовойта, который совершил самоубийство после того, как его сняли с должности. Подробнее — в сюжете агентства. Ранее в авиагавани Екатеринбурга установили новое оборудование для пограничных и таможенных служб. Кроме этого, запустили систему паспортного контроля «Сапсан» (она позволяет сокращать время проверки документов — прим. URA.RU).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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