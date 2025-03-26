Шахтер, успешный менеджер, самый молодой премьер: профайл нового свердловского губернатора

Денис Паслер возглавил Свердловскую область

27 марта 2025 в 00:07 Размер текста - 17 +

Новому свердловскому губернатору всего 46 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оренбургский губернатор Денис Паслер возглавил Свердловскую область. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, при котором Паслер в 2010-х руководил правительством региона. На Среднем Урале он родился и вырос, строил успешную карьеру в политике и бизнесе. Что известно о Паслере — в справке URA.RU. Начало пути Денису Паслеру 46 лет. Он родился 29 октября 1978 года в Североуральске. Его отец Владимир Паслер был крупным местным предпринимателем, входил в городскую Общественную палату. Первым серьезным местом работы Паслера-младшего была шахта Североуральского бокситового рудника, принадлежавшая группе СУАЛ Виктора Вексельберга (сооснователь ГК «Ренова»). Еще про Дениса Паслера говорят, что он близок к некоторым топам УГМК. Денис Паслер на разных позициях зарекомендовал себя как эффективного менеджера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Окончив Уральский государственный горный университет в 2001-м, Паслер вернулся в родной город — на Североуральский завод ЖБИ, где был сначала руководителем отдела сбыта и дорос до должности директора этого предприятия. В 2004 году он перешел в газовую отрасль («Краснотурьинскмежрайгаз» и «Серовмежрайгаз»), с 2005-го возглавлял крупнейшую газораспределительную компанию Свердловской области — ЗАО «ГАЗЭКС». Одновременно в 2009—2010 годах Паслер работал управляющим директором «Свердловскэнергосбыта», а затем — гендиректором «Екатеринбурггаза». «Паслер — эффективный менеджер. Поднял „ГАЗЭКС“, когда Вексельберг купил „Свердловэнергосбыт“ — Денис совмещал уже два поста. Купили „Екатеринбурггаз“ — получил третью должность. И везде справлялся. Теперь „Екатеринбурггаз“ принадлежит „Газпрому“, и они менять директора не стали, подтвердили полномочия Дениса. Парень очень работоспособный: постоянно работает с утра до вечера, сам водит машину, ездит по области, лично решает проблемы. Со всеми этими строителями газопроводов жесток, но по-другому с ними никак», — характеризовал Паслера источник URA.RU в 2012 году. Приход в политику В 2008 году Паслер стал депутатом Палаты представителей (тогда парламент области был двухуровневый). Тогдашний руководитель губернаторской администрации Александр Левин утверждал, что еще на старте был уверен в успехе молодого кандидата: «Нам нужен был хороший результат, и меня познакомили с Паслером. Он был известен в округе, произвел хорошее впечатление, и мы его выдвинули в депутаты. Победил уверенно, дал хорошие результаты». Другие собеседники агентства говорили, что Вексельберг к походу Паслера во власть не был причастен. Уже в 2009 году Паслер вошел в руководящие органы регионального отделения «Единой России», в 2011-м стал депутатом заксобрания. Самый молодой премьер В июне 2012 году только назначенный губернатором Евгений Куйвашев взял курс на масштабное обновление власти. И решил доверить оперативное управление всеми процессами 34-летнему Паслеру, депутаты заксо поддержали. Паслер стал самым молодым премьером. Денис Паслер ездил по городам и старался вникать в каждую проблему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В заслугу ему приписывают максимальное погружение в дела муниципалитетов, решение системных проблем в сфере ЖКХ, развитие сельского хозяйства (за четыре года по суточному производству молока, в частности, Свердловская область вышла на седьмое место в стране, а по приросту производства молока — и вовсе на третье), строительство ЕКАД. Еще запомнилось, как Паслер защищал интересы местных производителей перед крупными федеральными игроками, спасал уральские финансово-кредитные учреждения в разгар банковской истерии 2014 года. Зарабатывая репутацию хорошего хозяйственника, Паслер совершенно не думал о пиаре. Публичность его не интересовала. Долгое время премьер работал в тесной связке с губернатором. Но уже в 2014 году тандем дал трещину из-за появления первых слухов о губернаторских амбициях главы правительства. В сентябре 2016-го губернатор ликвидировал должность Паслера. «[Последний] разговор был крайне эмоциональным, и принятое решение стало неожиданностью для всех — отставка не планировалась и не обсуждалась», — рассказывал тогда источник URA.RU. Официально Куйвашев выразил Паслеру «благодарность за совместную работу и достижение позитивных результатов в региональном развитии». Непростой характер Знакомые Паслера говорят, что с ним бывает непросто. «У него необычный стиль общения. Он со всеми на ты — даже с генералами. А как он разговаривал с министрами, будучи [свердловским] премьером…» — поделился источник URA.RU. Он, впрочем, допустил, что с годами Паслер мог стать мягче. Возвращение к Вексельбергу В марте 2017-го Вексельберг назначил Паслера исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Т Плюс» (входит в «Ренову»), чуть позже Паслер стал и председателем правления компании. Путь Дениса Паслера в бизнесе неразрывно связан с именем Виктора Вексельберга (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Денис Паслер смог успешно отстроить бизнес-процессы в уральских газоснабжающих компаниях, а после — организовать эффективную системную работу правительства одного из крупнейших российских регионов — Свердловской области. Не сомневаюсь, что большой опыт государственного и корпоративного управления позволит Денису Владимировичу укрепить позиции „Т Плюс“ как на территориях присутствия компании, так и на федеральном уровне», — комментировал свое кадровое решение Вексельберг. На этой должности Паслер оставался до 21 марта 2019 года, пока президент Владимир Путин неожиданно для многих не назначил его врио губернатора Оренбургской области. Вызовы в Оренбуржье В сентябре 2019 Паслер победил на выборах главы Оренбургской области. Он шел от «Единой России» и набрал 65,93% голосов. Наводнение 2024 года было крупнейшим в истории Оренбургской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди своих основных достижений на посту главы региона Паслер отмечал увеличение областного бюджета в два раза, перезапуск более 100 предприятий, приток инвестиций благодаря созданию особой экономической зоны «Оренбуржье». Основным вызовом для Паслера стал мощнейший паводок — самый многоводный за всю историю наблюдений. Затопило десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков. В начале июля Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу, а затем назвал «полными бездельниками» сотрудников администрации Орска, потерявших данные по затопленным в результате паводков многоквартирным домам. Наводнение нанесло удар и по репутации самого Дениса Паслера. В Орске, где ситуация была наиболее сложной, общение с пострадавшими местными жителями у Паслера прошло на повышенных тонах. Все началось с того, что он в приказном тоне попросил убрать телефоны. Видео с этой встречи разлетелись по СМИ, соцсетям и telegram-каналам. Но этот резонанс не помешал Паслеру на сентябрьских выборах набрать 78,14% голосов. Паслер входит в Госсовет, награжден орденом Почета. Кроме того, он находится под санкциями Канады, Украины, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оренбургский губернатор Денис Паслер возглавил Свердловскую область. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, при котором Паслер в 2010-х руководил правительством региона. На Среднем Урале он родился и вырос, строил успешную карьеру в политике и бизнесе. Что известно о Паслере — в справке URA.RU. Денису Паслеру 46 лет. Он родился 29 октября 1978 года в Североуральске. Его отец Владимир Паслер был крупным местным предпринимателем, входил в городскую Общественную палату. Первым серьезным местом работы Паслера-младшего была шахта Североуральского бокситового рудника, принадлежавшая группе СУАЛ Виктора Вексельберга (сооснователь ГК «Ренова»). Еще про Дениса Паслера говорят, что он близок к некоторым топам УГМК. Окончив Уральский государственный горный университет в 2001-м, Паслер вернулся в родной город — на Североуральский завод ЖБИ, где был сначала руководителем отдела сбыта и дорос до должности директора этого предприятия. В 2004 году он перешел в газовую отрасль («Краснотурьинскмежрайгаз» и «Серовмежрайгаз»), с 2005-го возглавлял крупнейшую газораспределительную компанию Свердловской области — ЗАО «ГАЗЭКС». Одновременно в 2009—2010 годах Паслер работал управляющим директором «Свердловскэнергосбыта», а затем — гендиректором «Екатеринбурггаза». «Паслер — эффективный менеджер. Поднял „ГАЗЭКС“, когда Вексельберг купил „Свердловэнергосбыт“ — Денис совмещал уже два поста. Купили „Екатеринбурггаз“ — получил третью должность. И везде справлялся. Теперь „Екатеринбурггаз“ принадлежит „Газпрому“, и они менять директора не стали, подтвердили полномочия Дениса. Парень очень работоспособный: постоянно работает с утра до вечера, сам водит машину, ездит по области, лично решает проблемы. Со всеми этими строителями газопроводов жесток, но по-другому с ними никак», — характеризовал Паслера источник URA.RU в 2012 году. В 2008 году Паслер стал депутатом Палаты представителей (тогда парламент области был двухуровневый). Тогдашний руководитель губернаторской администрации Александр Левин утверждал, что еще на старте был уверен в успехе молодого кандидата: «Нам нужен был хороший результат, и меня познакомили с Паслером. Он был известен в округе, произвел хорошее впечатление, и мы его выдвинули в депутаты. Победил уверенно, дал хорошие результаты». Другие собеседники агентства говорили, что Вексельберг к походу Паслера во власть не был причастен. Уже в 2009 году Паслер вошел в руководящие органы регионального отделения «Единой России», в 2011-м стал депутатом заксобрания. Самый молодой премьер В июне 2012 году только назначенный губернатором Евгений Куйвашев взял курс на масштабное обновление власти. И решил доверить оперативное управление всеми процессами 34-летнему Паслеру, депутаты заксо поддержали. Паслер стал самым молодым премьером. В заслугу ему приписывают максимальное погружение в дела муниципалитетов, решение системных проблем в сфере ЖКХ, развитие сельского хозяйства (за четыре года по суточному производству молока, в частности, Свердловская область вышла на седьмое место в стране, а по приросту производства молока — и вовсе на третье), строительство ЕКАД. Еще запомнилось, как Паслер защищал интересы местных производителей перед крупными федеральными игроками, спасал уральские финансово-кредитные учреждения в разгар банковской истерии 2014 года. Зарабатывая репутацию хорошего хозяйственника, Паслер совершенно не думал о пиаре. Публичность его не интересовала. Долгое время премьер работал в тесной связке с губернатором. Но уже в 2014 году тандем дал трещину из-за появления первых слухов о губернаторских амбициях главы правительства. В сентябре 2016-го губернатор ликвидировал должность Паслера. Знакомые Паслера говорят, что с ним бывает непросто. «У него необычный стиль общения. Он со всеми на ты — даже с генералами. А как он разговаривал с министрами, будучи [свердловским] премьером…» — поделился источник URA.RU. Он, впрочем, допустил, что с годами Паслер мог стать мягче. В марте 2017-го Вексельберг назначил Паслера исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Т Плюс» (входит в «Ренову»), чуть позже Паслер стал и председателем правления компании. «Денис Паслер смог успешно отстроить бизнес-процессы в уральских газоснабжающих компаниях, а после — организовать эффективную системную работу правительства одного из крупнейших российских регионов — Свердловской области. Не сомневаюсь, что большой опыт государственного и корпоративного управления позволит Денису Владимировичу укрепить позиции „Т Плюс“ как на территориях присутствия компании, так и на федеральном уровне», — комментировал свое кадровое решение Вексельберг. На этой должности Паслер оставался до 21 марта 2019 года, пока президент Владимир Путин неожиданно для многих не назначил его врио губернатора Оренбургской области. В сентябре 2019 Паслер победил на выборах главы Оренбургской области. Он шел от «Единой России» и набрал 65,93% голосов. Среди своих основных достижений на посту главы региона Паслер отмечал увеличение областного бюджета в два раза, перезапуск более 100 предприятий, приток инвестиций благодаря созданию особой экономической зоны «Оренбуржье». Основным вызовом для Паслера стал мощнейший паводок — самый многоводный за всю историю наблюдений. Затопило десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков. В начале июля Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу, а затем назвал «полными бездельниками» сотрудников администрации Орска, потерявших данные по затопленным в результате паводков многоквартирным домам. Наводнение нанесло удар и по репутации самого Дениса Паслера. В Орске, где ситуация была наиболее сложной, общение с пострадавшими местными жителями у Паслера прошло на повышенных тонах. Все началось с того, что он в приказном тоне попросил убрать телефоны. Видео с этой встречи разлетелись по СМИ, соцсетям и telegram-каналам. Но этот резонанс не помешал Паслеру на сентябрьских выборах набрать 78,14% голосов. Паслер входит в Госсовет, награжден орденом Почета. Кроме того, он находится под санкциями Канады, Украины, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.