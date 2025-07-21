Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев прибыл в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Они вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком дали старт отправке из ХМАО техники в помощь бойцам специальной военной операции.
«Я нахожусь сегодня здесь, в Югре, я хочу поблагодарить всех, кто принимает в этом активное участие. Это наши однопартийцы, это просто люди, которым не безразлично то, что сегодня происходит. Мы сегодня присутствуем здесь как раз при передаче очередной партии груза. Наши однопартийцы здесь передают транспортные средства. И, конечно, наши беспилотники. То, что касается дронов, у них всегда есть определенный дефицит, поэтому это, наверное, два главных, основных направления, по которым „Единая Россия“ сегодня проводит такую большую работу по всей стране», — прокомментировал Якушев.
Губернатор ХМАО Кухарук отметил, что за все время проведения СВО Югра поставила на фронт более 10 тысяч единиц техники. Только за первое полугодие 2025 года округ направил на передовую более 100 единиц. «Это автомобили, мотоциклы, квадроциклы. Более 400 единиц БПЛА. Что касается ударных FPV-дронов, здесь количество, которое уже отправлено сегодня на передовую, в воинской части, где проходят службу наши земляки, составляет более 3500. Здесь и оптика, и другое оборудование, которое сегодня необходимо на передовой», — отметил глава региона.
Секретарь регионального отделения ЕР Борис Хохряков уточнил, что техника была закуплена за счет средств депутатского фонда. Югорские парламентарии проголосовали за закупку на эти деньги техники и оборудования. «Сейчас вторая в этом году партия отправляется. Сумма выделенных денег 56 миллионов рублей. На них закуплено 30 квадроциклов, 60 мотоциклов, 150 ударных дронов и 10 средств для противодронной борьбы. То есть, в целом, за неполные три года закуплено оборудования и техники на сумму почти полмиллиарда рублей. И это не просто цифры в отчете, потому что мы понимаем, что каждый квадроцикл, каждый дрон — это наш вклад в безопасность наших бойцов, которые защищают рубежи нашей Родины», — подытожил спикер окружной думы.
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