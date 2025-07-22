Мерц нашел плюс в украинском конфликте

Конфликт на Украине способствует сплочению европейских стран. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Если в этом ужасном конфликте на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что он объединяет нас, европейцев», — заявил Мерц на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре в Берлине. Его слова приводит портал Euractiv.
Ранее депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес отмечал, что у Европы отсутствует четкое видение урегулирования ситуации на Украине. Он выразил обеспокоенность тем, что ЕС не может выработать единую стратегию по этому вопросу. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что мировое сообщество испытывает усталость от темы Украины. Его позицию подтверждает и первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов, который отметил рост разочарования и усталости от украинского конфликта на Западе.
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