Мерц нашел плюс в украинском конфликте

Мерц: конфликт на Украине сплотил европейцев
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Мерц назвал плюсом сплочение европейцев из-за Украины
Мерц назвал плюсом сплочение европейцев из-за Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине способствует сплочению европейских стран. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Если в этом ужасном конфликте на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что он объединяет нас, европейцев», — заявил Мерц на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре в Берлине. Его слова приводит портал Euractiv.

Ранее депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес отмечал, что у Европы отсутствует четкое видение урегулирования ситуации на Украине. Он выразил обеспокоенность тем, что ЕС не может выработать единую стратегию по этому вопросу. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что мировое сообщество испытывает усталость от темы Украины. Его позицию подтверждает и первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов, который отметил рост разочарования и усталости от украинского конфликта на Западе.

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Конфликт на Украине способствует сплочению европейских стран. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Если в этом ужасном конфликте на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что он объединяет нас, европейцев», — заявил Мерц на пресс-конференции со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре в Берлине. Его слова приводит портал Euractiv. Ранее депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес отмечал, что у Европы отсутствует четкое видение урегулирования ситуации на Украине. Он выразил обеспокоенность тем, что ЕС не может выработать единую стратегию по этому вопросу. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что мировое сообщество испытывает усталость от темы Украины. Его позицию подтверждает и первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов, который отметил рост разочарования и усталости от украинского конфликта на Западе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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