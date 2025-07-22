В Госдуме поставили точку касательно Instagram* после нового закона об экстремистских материалах

Просмотр и загрузка контента в Instagram* или Facebook** не является противозаконным, и эти действия не нарушают принятый закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Экстремистской признана сама компания Meta* (компания признана экстремистской и запрещена в России). Социальная сеть Instagram, как говорится, экстремистской не признана. То есть признан владелец, организация, юридическое лицо. Поэтому использование самой платформы нарушением не является. Таким образом, в Instagram вы можете сами загружать или смотреть любой контент, если считаете нужным. Это никоим образом не наказуемо и под действие нового закона не подпадает», — отметил депутат.
Однако посетителю вышеназванных соцсетей все же необходимо внимательно относиться к тому контенту, который он отмечает. «Если это развлекательный контент, контент про животных, про детей, про ваших знакомых, блогеров, то — пожалуйста. Если же это контент, в котором есть что-то странное и нет возможности дать оценку, экстремистский он или нет, то лучше его не смотреть вовсе и тем более не надо лайкать или комментировать», — подчеркнул Свинцов. Депутат также напомнил, что спорные посты могут быт трактованы против человека, отметившего их лайком или комментарием.
Ранее Госдума одобрила в третьем чтении закон, который предусматривает административные штрафы за намеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Также предусмотрено наказание за распространение рекламы VPN-сервисов и других инструментов обхода блокировок.
*Instagram запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России
**Facebook запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России
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