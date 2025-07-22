Принят закон о наказаниях за просмотр экстремистского контента: за что не будут штрафовать россиян

ГД приняла закон о штрафах за поиск экстремистского контента
© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ не будут штрафовать за экстремистские соцсети
В РФ не будут штрафовать за экстремистские соцсети Фото:

В России планируется введение закона, предусматривающего административные штрафы до пяти тысяч рублей за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете, а также значительные штрафы за продвижение VPN-сервисов. Соответствующая инициатива была одобрена Госдумой в третьем, окончательном чтении.

В соответствии с новым законом, граждане, которые осознанно осуществляют поиск или получают доступ к материалам, внесенным в федеральный перечень экстремистских, будут подвергаться штрафам в размере от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено наказание за распространение рекламы VPN-сервисов и других инструментов обхода блокировок. За что не будут штрафовать, если новый закон вступит в силу, — в материале URA.RU.

Защита данных

Ответственность за применение VPN-сервисов с целью обеспечения информационной безопасности гражданам не грозит, заявил член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Он подчеркнул, что использование легальных VPN-сервисов для защиты персональных данных не является основанием для административных взысканий.

Парламентарий уточнил, что наказание предусмотрено не за сам факт использования VPN, а исключительно за преднамеренный доступ к материалам, признанным судом экстремистскими и внесенным в соответствующий перечень Министерства юстиции. Депутат также обратил внимание на то, что случайное посещение подобных ресурсов невозможно, поскольку доступ к ним заранее ограничивается.

Использование экстремистских соцсетей

Граждане России также не будут подвергаться штрафам за пользование соцсетями, даже если они признаны экстремистскими. Аналогично, наказание не предусмотрено за применение VPN-сервисов и непреднамеренный доступ к экстремистским материалам. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, разъясняя изменения в законодательстве, касающиеся административной ответственности за поиск экстремистских материалов. Шадаев особо подчеркнул, что новые законодательные нормы не затронут обычных пользователей.

Министр уточнил, что привлечение к ответственности возможно лишь при доказанном факте преднамеренного поиска или распространения экстремистских материалов. В случае, если пользователь не знал о статусе контента либо получил к нему доступ случайно, наказание не последует.

Шадаев добавил, что наличие умысла должно подтверждаться в индивидуальном порядке сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, новые правила не предусматривают обязанности для поисковых систем и соцсетей передавать правоохранительным структурам сведения о пользовательских поисковых запросах.

Instagram* и Facebook**

За использование Instagram* штрафы не предусмотрены
За использование Instagram* штрафы не предусмотрены
Фото:

Так, россияне не будут нести ответственность за посещение заблокированных на территории страны соцсетей, в частности Instagram и Facebook (оба сервиса запрещены в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России), а также других ограниченных интернет-ресурсов при использовании VPN-сервисов. Об этом сообщил первый зампред Совфеда Артем Шейкин. По его словам, само по себе обращение к заблокированным сайтам, в том числе с применением VPN, не будет квалифицироваться как административное правонарушение.

Шейкин отдельно отметил, что пользователи не будут подвергаться наказанию за случайный переход на такие страницы или просмотр материалов, если они не внесены в список экстремистских. Законопроект направлен на борьбу с осознанным распространением опасной информации и не ставит целью ограничивать обычных пользователей интернета.

*Instagram запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России

**Facebook запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России

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В России планируется введение закона, предусматривающего административные штрафы до пяти тысяч рублей за преднамеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете, а также значительные штрафы за продвижение VPN-сервисов. Соответствующая инициатива была одобрена Госдумой в третьем, окончательном чтении. В соответствии с новым законом, граждане, которые осознанно осуществляют поиск или получают доступ к материалам, внесенным в федеральный перечень экстремистских, будут подвергаться штрафам в размере от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено наказание за распространение рекламы VPN-сервисов и других инструментов обхода блокировок. За что не будут штрафовать, если новый закон вступит в силу, — в материале URA.RU. Защита данных Ответственность за применение VPN-сервисов с целью обеспечения информационной безопасности гражданам не грозит, заявил член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Он подчеркнул, что использование легальных VPN-сервисов для защиты персональных данных не является основанием для административных взысканий. Парламентарий уточнил, что наказание предусмотрено не за сам факт использования VPN, а исключительно за преднамеренный доступ к материалам, признанным судом экстремистскими и внесенным в соответствующий перечень Министерства юстиции. Депутат также обратил внимание на то, что случайное посещение подобных ресурсов невозможно, поскольку доступ к ним заранее ограничивается. Использование экстремистских соцсетей Граждане России также не будут подвергаться штрафам за пользование соцсетями, даже если они признаны экстремистскими. Аналогично, наказание не предусмотрено за применение VPN-сервисов и непреднамеренный доступ к экстремистским материалам. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, разъясняя изменения в законодательстве, касающиеся административной ответственности за поиск экстремистских материалов. Шадаев особо подчеркнул, что новые законодательные нормы не затронут обычных пользователей. Министр уточнил, что привлечение к ответственности возможно лишь при доказанном факте преднамеренного поиска или распространения экстремистских материалов. В случае, если пользователь не знал о статусе контента либо получил к нему доступ случайно, наказание не последует. Шадаев добавил, что наличие умысла должно подтверждаться в индивидуальном порядке сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, новые правила не предусматривают обязанности для поисковых систем и соцсетей передавать правоохранительным структурам сведения о пользовательских поисковых запросах. Instagram* и Facebook** Так, россияне не будут нести ответственность за посещение заблокированных на территории страны соцсетей, в частности Instagram и Facebook (оба сервиса запрещены в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России), а также других ограниченных интернет-ресурсов при использовании VPN-сервисов. Об этом сообщил первый зампред Совфеда Артем Шейкин. По его словам, само по себе обращение к заблокированным сайтам, в том числе с применением VPN, не будет квалифицироваться как административное правонарушение. Шейкин отдельно отметил, что пользователи не будут подвергаться наказанию за случайный переход на такие страницы или просмотр материалов, если они не внесены в список экстремистских. Законопроект направлен на борьбу с осознанным распространением опасной информации и не ставит целью ограничивать обычных пользователей интернета. *Instagram запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России **Facebook запрещен в РФ, владелец — компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная в России
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