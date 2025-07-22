22 июля 2025

Стала известна дата нового боя российского чемпиона UFC Анкалаева

Магомед Анкалаев проведет титульный бой с Перейрой в Лас-Вегасе в октябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Бой пройдет 4 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile
Бой пройдет 4 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Фото:

В Лас-Вегасе 4 октября состоится титульный бой между российским бойцом и действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. О дате проведения боя рассказал президент UFC Дана Уайт.

Дату проведения турнира Уайт сообщил в прямом эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ). Бой пройдет на знаменитой арене T-Mobile в рамках турнира UFC 320.

Боец Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в марте 2025 года. Анкалаев отобрал титул у на тот момент действующего чемпиона чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильского бойца Алекса Перейра. Поединок между ними состоялся в рамках турнира UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе, США.

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В Лас-Вегасе 4 октября состоится титульный бой между российским бойцом и действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. О дате проведения боя рассказал президент UFC Дана Уайт. Дату проведения турнира Уайт сообщил в прямом эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ). Бой пройдет на знаменитой арене T-Mobile в рамках турнира UFC 320. Боец Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в марте 2025 года. Анкалаев отобрал титул у на тот момент действующего чемпиона чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильского бойца Алекса Перейра. Поединок между ними состоялся в рамках турнира UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе, США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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