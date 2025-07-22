Стала известна дата нового боя российского чемпиона UFC Анкалаева

В Лас-Вегасе 4 октября состоится титульный бой между российским бойцом и действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. О дате проведения боя рассказал президент UFC Дана Уайт.
Дату проведения турнира Уайт сообщил в прямом эфире в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ). Бой пройдет на знаменитой арене T-Mobile в рамках турнира UFC 320.
Боец Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в марте 2025 года. Анкалаев отобрал титул у на тот момент действующего чемпиона чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильского бойца Алекса Перейра. Поединок между ними состоялся в рамках турнира UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе, США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.