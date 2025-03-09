Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

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Магомед Анкалаев победил Алекса Перейра и впервые стал чемпионом UFC
Магомед Анкалаев победил Алекса Перейра и впервые стал чемпионом UFC Фото:

Боец Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Поединок состоялся в рамках турнира UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе, США.

«Анкалаев победил Перейру и стал новым чемпионом UFC», — сообщил Sport24. Анкалаев вышел в рамках турнира UFC 313 против Алекса Перейра. Поединок длился пять раундов и закончился тем, что судьи единогласно присудили победу Анкалаеву со счетом 49-46, 48-47, 48-47.

Анкалаев вошел в историю UFC, став пятым российским обладателем чемпионского титула и первым, кто завоевал его в полутяжелой весовой категории. Ранее пояса завоевывали бойцы Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев. Кроме того, Анкалаев стал первым россиянином, который одержал победу над действующим чемпионом UFC.

Анкалаев начал свою карьеру в профессиональных ММА в 2014 году и быстро привлек внимание крупных организаций благодаря своим успехам на ринге, включая завоевание титула чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Его успешное выступление в различных соревнованиях привело к подписанию контракта с UFC.

В своем первом бою в рамках UFC, который состоялся 17 марта 2018 года в Лондоне, Магомед Анкалаев встретился с Полом Крейгом из Шотландии. На протяжении всего поединка российский боец показывал превосходство над противником как в ударной технике, так и в борьбе на земле. Тем не менее, за секунду до завершения боя, Анкалаев потерпел поражение, поддавшись удушающему приему. Это стало его первым проигрышем в профессиональной карьере.

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Боец Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Поединок состоялся в рамках турнира UFC 313, который прошел в Лас-Вегасе, США. «Анкалаев победил Перейру и стал новым чемпионом UFC», — сообщил Sport24. Анкалаев вышел в рамках турнира UFC 313 против Алекса Перейра. Поединок длился пять раундов и закончился тем, что судьи единогласно присудили победу Анкалаеву со счетом 49-46, 48-47, 48-47. Анкалаев вошел в историю UFC, став пятым российским обладателем чемпионского титула и первым, кто завоевал его в полутяжелой весовой категории. Ранее пояса завоевывали бойцы Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев. Кроме того, Анкалаев стал первым россиянином, который одержал победу над действующим чемпионом UFC. Анкалаев начал свою карьеру в профессиональных ММА в 2014 году и быстро привлек внимание крупных организаций благодаря своим успехам на ринге, включая завоевание титула чемпиона WFCA в полутяжелом весе. Его успешное выступление в различных соревнованиях привело к подписанию контракта с UFC. В своем первом бою в рамках UFC, который состоялся 17 марта 2018 года в Лондоне, Магомед Анкалаев встретился с Полом Крейгом из Шотландии. На протяжении всего поединка российский боец показывал превосходство над противником как в ударной технике, так и в борьбе на земле. Тем не менее, за секунду до завершения боя, Анкалаев потерпел поражение, поддавшись удушающему приему. Это стало его первым проигрышем в профессиональной карьере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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