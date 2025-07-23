Подсчитано, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Маркетолог Чумаков: сборы в школу в 2025 году обойдутся в 20 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупки к новому учебному году лучше совершать заблаговременно, считает эксперт
Покупки к новому учебному году лучше совершать заблаговременно, считает эксперт Фото:

Собрать ребенка в школу в 2025 году будет стоить в среднем 15-20 тысяч рублей, включая школьную форму, обувь, спортивную одежду, рюкзак и канцелярские принадлежности. Об этом рассказал маркетолог Дмитрий Чумаков. 

«В среднем собрать ребенка в школу стоит сейчас примерно 15-20 тысяч рублей. В эти деньги входят непосредственно школьная форма и обувь, одежда для спорта, ранец или рюкзак, набор канцелярских принадлежностей», — заявил Чумаков в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что заблаговременные покупки помогут оптимизировать бюджет, так как многие бренды сейчас проводят распродажи, предлагая качественную одежду и канцелярию по сниженным ценам. По его словам, откладывание покупок на последний момент может привести к переплатам из-за ограниченного выбора и нехватки времени.

Чумаков добавил, что цены на школьные товары в 2025 году остались стабильными по сравнению с прошлым годом благодаря укреплению рубля, что сделало импортные товары дешевле. Однако некоторые позиции из Европы слегка подорожали из-за сложной логистики. Маркетолог подчеркнул, что разумное планирование покупок позволяет избежать лишних расходов и выбрать оптимальные варианты.

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Собрать ребенка в школу в 2025 году будет стоить в среднем 15-20 тысяч рублей, включая школьную форму, обувь, спортивную одежду, рюкзак и канцелярские принадлежности. Об этом рассказал маркетолог Дмитрий Чумаков.  «В среднем собрать ребенка в школу стоит сейчас примерно 15-20 тысяч рублей. В эти деньги входят непосредственно школьная форма и обувь, одежда для спорта, ранец или рюкзак, набор канцелярских принадлежностей», — заявил Чумаков в интервью радио Sputnik. Эксперт отметил, что заблаговременные покупки помогут оптимизировать бюджет, так как многие бренды сейчас проводят распродажи, предлагая качественную одежду и канцелярию по сниженным ценам. По его словам, откладывание покупок на последний момент может привести к переплатам из-за ограниченного выбора и нехватки времени. Чумаков добавил, что цены на школьные товары в 2025 году остались стабильными по сравнению с прошлым годом благодаря укреплению рубля, что сделало импортные товары дешевле. Однако некоторые позиции из Европы слегка подорожали из-за сложной логистики. Маркетолог подчеркнул, что разумное планирование покупок позволяет избежать лишних расходов и выбрать оптимальные варианты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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