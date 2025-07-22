22 июля 2025

В Нижнем Тагиле загадочно пропала 12-летняя девочка, ее телефон отключился. Фото

В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя девочка, нуждающаяся в медпомощи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девочка нуждается в медпомощи (архивное фото)
Девочка нуждается в медпомощи (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя Валерия Чистовая, которая ушла гулять, но к вечеру домой так и не вернулась, а ее телефон отключился. Искать ребенка вышли сотрудники полиции, рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В полицию обратилась мать 12-летней Валерии Чистовой. В отделе полиции №18 МУ МВД России „Нижнетагильское“ незамедлительно организовали поиски», — пояснили в ведомстве. Девочку ищут сотрудники территориальных отделов полиции и все дежурные наряды, они устанавливают круг ее общения.

Отмечается, что Валерия нуждается в медицинской помощи и раньше из дома не уходила. Она была одета в красную футболку, а также серые джинсы и кроссовки. Ростом примерно 150 сантиметров, голубые глаза, худощавое телосложение, русые волосы. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону (3435)97-71-02 или 02.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя Валерия Чистовая, которая ушла гулять, но к вечеру домой так и не вернулась, а ее телефон отключился. Искать ребенка вышли сотрудники полиции, рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». «В полицию обратилась мать 12-летней Валерии Чистовой. В отделе полиции №18 МУ МВД России „Нижнетагильское“ незамедлительно организовали поиски», — пояснили в ведомстве. Девочку ищут сотрудники территориальных отделов полиции и все дежурные наряды, они устанавливают круг ее общения. Отмечается, что Валерия нуждается в медицинской помощи и раньше из дома не уходила. Она была одета в красную футболку, а также серые джинсы и кроссовки. Ростом примерно 150 сантиметров, голубые глаза, худощавое телосложение, русые волосы. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону (3435)97-71-02 или 02.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...