В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя Валерия Чистовая, которая ушла гулять, но к вечеру домой так и не вернулась, а ее телефон отключился. Искать ребенка вышли сотрудники полиции, рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
«В полицию обратилась мать 12-летней Валерии Чистовой. В отделе полиции №18 МУ МВД России „Нижнетагильское“ незамедлительно организовали поиски», — пояснили в ведомстве. Девочку ищут сотрудники территориальных отделов полиции и все дежурные наряды, они устанавливают круг ее общения.
Отмечается, что Валерия нуждается в медицинской помощи и раньше из дома не уходила. Она была одета в красную футболку, а также серые джинсы и кроссовки. Ростом примерно 150 сантиметров, голубые глаза, худощавое телосложение, русые волосы. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону (3435)97-71-02 или 02.
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