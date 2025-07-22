В Челябинской области снизился спрос на специалистов со знанием китайского

Челябинские работодатели в первом полугодии стали реже искать специалистов со знанием китайского языка. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на Урале каждого пятого сотрудника, умеющего общаться на китайском, готовы трудоустроить в Челябинской области.
«По сравнению с январем-июнем 2024 года спрос на специалистов со знанием китайского языка сократился на Урале на 43%.В Челябинской области снижение интереса достигло 56%», — заявили URA.RU в офисе Headhunter.
В УрФО сейчас открыто 158 вакансий, где необходимо знание китайского. Больше всех такие кадры нужны в Свердловской (59% всех вакансий), Челябинской (20%) и Тюменской областях (15%). Подобные вакансии чаще всего предлагают компании из сфер бизнес-услуг, логистики, информационных технологий и образования.
Самыми востребованными специалистами со знанием китайского в 2025 году стали менеджеры по логистике и внешнеэкономической деятельности, переводчики, менеджеры по продажам и закупкам. При этом заработать больше китаисты могут в Тюменской области (135 тысяч рублей) и ХМАО (130 тысяч). В Челябинской области уровень оплаты ниже — около 90 тысяч рублей в месяц.
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