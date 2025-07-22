Задержан челябинский экс-замгубернатора Богашов и его бывшие подчиненные

Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова и его экс-подчиненных — управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова. По данным URA.RU, дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов.
«Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. Делом занимается Центральный аппарат СК РФ», — рассказал источник.
Процессуальные статусы Богашова, Менжинского и Белоусова пока неизвестны. С ними работают следователи. URA.RU направило официальный запрос в СК РФ. Ответ будет опубликован после получения.
Богашов работал в Челябинской области с 2019 года. Сначала в должности министра имущества региона. А 18 июля 2022 года был назначен заместителем губернатора Алексея Текслера. После губернаторских выборов в 2024 году Богашов вышел из состава правительства и уехал работать в Москву.
Менжинский занял свой пост в 2020 году, заменив Евгения Алексеева. Ранее чиновник работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.
Белоусов пришел в министерство имущества области в 2020 году на должность заместителя министра. Через два года он возглавил ведомство.
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