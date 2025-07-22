22 июля 2025

Задержан челябинский экс-замгубернатора Богашов и его бывшие подчиненные

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У силовиков появились вопросы к Александру Богашову (на фото), Роману Менжинскому и Эльдару Белоусову
У силовиков появились вопросы к Александру Богашову (на фото), Роману Менжинскому и Эльдару Белоусову Фото:

Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова и его экс-подчиненных — управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова. По данным URA.RU, дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов.

«Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. Делом занимается Центральный аппарат СК РФ», — рассказал источник.

Процессуальные статусы Богашова, Менжинского и Белоусова пока неизвестны. С ними работают следователи. URA.RU направило официальный запрос в СК РФ. Ответ будет опубликован после получения. 

Богашов работал в Челябинской области с 2019 года. Сначала в должности министра имущества региона. А 18 июля 2022 года был назначен заместителем губернатора Алексея Текслера. После губернаторских выборов в 2024 году Богашов вышел из состава правительства и уехал работать в Москву.

Менжинский занял свой пост в 2020 году, заменив Евгения Алексеева. Ранее чиновник работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.

Белоусов пришел в министерство имущества области в 2020 году на должность заместителя министра. Через два года он возглавил ведомство.

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Сотрудники ФСБ и СК РФ задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова и его экс-подчиненных — управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова. По данным URA.RU, дело касается строительства и ввода в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов. «Предварительно, силовики выявили нарушения при строительстве и вводе в эксплуатацию одного из оздоровительных комплексов в Сосновском районе. Делом занимается Центральный аппарат СК РФ», — рассказал источник. Процессуальные статусы Богашова, Менжинского и Белоусова пока неизвестны. С ними работают следователи. URA.RU направило официальный запрос в СК РФ. Ответ будет опубликован после получения.  Богашов работал в Челябинской области с 2019 года. Сначала в должности министра имущества региона. А 18 июля 2022 года был назначен заместителем губернатора Алексея Текслера. После губернаторских выборов в 2024 году Богашов вышел из состава правительства и уехал работать в Москву. Менжинский занял свой пост в 2020 году, заменив Евгения Алексеева. Ранее чиновник работал в организациях, подведомственных Минэнерго РФ. Белоусов пришел в министерство имущества области в 2020 году на должность заместителя министра. Через два года он возглавил ведомство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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