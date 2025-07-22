22 июля 2025

В ХМАО сотрудник МУПа украл у мэрии 600 тысяч рублей на установке пандусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудника МУПа из Нефтеюганска
Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудника МУПа из Нефтеюганска Фото:

В Нефтеюганске бывший сотрудник МУПа украл у мэрии 600 тысяч рублей, обязавшись установить пандусы для инвалидов в многоквартирных домах. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета региона.

«Обвиняемый из корыстной заинтересованности обеспечил победу в аукционе знакомого предпринимателя, который, согласно условиям контракта, должен был установить пандусы в многоквартирных домах Нефтеюганска, где проживали маломобильные граждане. При этом к фактическому исполнению контракта обвиняемый привлек других лиц, установивших пандусы с нарушениями проектно-сметной документации», — сообщает telegram-канал.

После экс-сотрудник поручил принять работы без проверки, а поступившие бизнесмену деньги за установку пандусов были переведены на банковскую карту. Ущерб мэрии города составил порядка 600 тысяч рублей. Кроме того, в июле 2023 года обвиняемый получил взятку в 40 тысяч рублей от подрядчика, который занимался сносом ветхих зданий в 11 микрорайоне за беспрепятственную приемку работ.

Бывшему сотруднику МУПа грозит уголовная ответственность за взятки в значительном размере, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Его счета в 3,5 миллиона рублей арестованы, дело направлено в суд для рассмотрения.

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В Нефтеюганске бывший сотрудник МУПа украл у мэрии 600 тысяч рублей, обязавшись установить пандусы для инвалидов в многоквартирных домах. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета региона. «Обвиняемый из корыстной заинтересованности обеспечил победу в аукционе знакомого предпринимателя, который, согласно условиям контракта, должен был установить пандусы в многоквартирных домах Нефтеюганска, где проживали маломобильные граждане. При этом к фактическому исполнению контракта обвиняемый привлек других лиц, установивших пандусы с нарушениями проектно-сметной документации», — сообщает telegram-канал. После экс-сотрудник поручил принять работы без проверки, а поступившие бизнесмену деньги за установку пандусов были переведены на банковскую карту. Ущерб мэрии города составил порядка 600 тысяч рублей. Кроме того, в июле 2023 года обвиняемый получил взятку в 40 тысяч рублей от подрядчика, который занимался сносом ветхих зданий в 11 микрорайоне за беспрепятственную приемку работ. Бывшему сотруднику МУПа грозит уголовная ответственность за взятки в значительном размере, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Его счета в 3,5 миллиона рублей арестованы, дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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