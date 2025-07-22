Пермякам объяснили, как выбрать спелые арбузы и дыни

Жителям Пермского края при выборе арбузов следует выбирать плоды со светлым пятном на боку. А от дыни должен исходить аромат. В противном случае, такие плоды покупать не стоит, рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«Зрелый арбуз имеет целостный покров. Цвет корки — яркий и контрастный. Светлое пятно на боку должно быть максимально желтым, даже оранжевым. О спелости арбуза также говорит твердая блестящая корка. Если ноготь легко протыкает кожуру — значит, арбуз неспелый», — рассказали в ведомстве.
Кроме этого, покупателям рекомендуют обращать внимание на усик и плодоножку, которые должны быть сухими. Если говорить о размерах, то лучше выбирать средние. Еще можно постучать по арбузу. От удара ладони зрелый плод начнет вибрировать. От удара согнутым пальцем издаст умеренно звонкий звук. При сжатии вдоль оси раздастся слабый хруст. В ведомстве отметили, что мякоть должна быть разных оттенков красного, а семена — черные или коричневые. На мякоти не должно быть слизи. Вкус у спелых арбузов всегда сладкий.
При выборе дыни стоит обращать внимание на сторону, противоположную хвостику. Она должна быть слегка мягкой. Если эта часть твердая, значит, плод не дозрел. Также дыню можно проверить по звуку. При щелчке по спелому плоду раздается глухой звук, отметили в ведомстве.
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